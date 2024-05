Mashle Temporada 3: tráiler y todo lo que sabemos

Aquí te contamos todo lo que sabemos de la Temporada 3 de Mashle, uno de los animes más populares de los últimos tiempos.

Vuelve el Bling bang bang born con la temporada 3 de Mashle, el anime que combina a la perfección el mundo de Harry Potter con One Punch Man.

Mashle: Magic and Muscle ha sido una especie de serie de anime desvalida, que ha conseguido una base de seguidores relativamente grande sin rivalizar con series como Jujutsu Kaisen o Kimetsu no Yaiba. A pesar de competir con Solo Leveling, la segunda temporada consiguió cosechar una buena cantidad de espectadores.

No es de extrañar, ya que Mash Burnedead realizó el examen para convertirse en un Visionario Divino. Por si los exámenes de Easton no fueran lo bastante duros, ahora también tiene que preocuparse de Innocent Zero.

¿Continuará la adaptación del manga de Hajime Kōmoto? Si es así, ¿qué puedes esperar de la tercera temporada de Mashle? Conocemos muy bien nuestros hechizos de recopilación de información, así que hemos reunido todos los detalles.

¿Está confirmada la tercera temporada de Mashle?

La tercera temporada de Mashle se confirmó el 26 de mayo de 2024. El anuncio llegó dos meses después del final de la temporada 2, con un tráiler.

Por desgracia, lo que no se reveló fue una ventana de lanzamiento. El intervalo entre las dos primeras temporadas fue de menos de seis meses, ya que la temporada 1 de Mashle terminó en julio de 2023, antes de que la temporada 2 se estrenara en enero de 2024.

Con un poco de suerte, veremos un cambio similar por parte de A-1 Pictures, y la tercera temporada llegará a finales de 2024 o principios de 2025.

Tráiler de la tercera temporada de Mashle

El primer tráiler de la tercera temporada de Mashle llegó con el anuncio en mayo. Mash Burnedead ocupa un lugar destacado, como era de esperar, junto con compañeros como Dot Barrett y Finn Ames.

El antagonista Innocent Zero hace una aparición pronunciada, lo que insinúa un encuentro entre Mash y el villano. Al final de la última temporada, Innocent empujó a Mash a revelar que carece de magia, lo que hace que el examen de Visionario Divino sea aún más desalentador, y que la tercera temporada sea una perspectiva realmente emocionante.

¿Qué arco adaptará la tercera temporada de Mashle?

A diferencia de la mayoría de los mangas, Mashle no tiene arcos específicos. Dicho esto, la tercera temporada adaptará la parte del Tri-Magia-Athlon del Examen de Selección de Visionario Divino en la Academia de Magia Easton.

Mash y sus amigos tienen que seguir superando las pruebas de Visionario Divino, pero ahora con la advertencia añadida de que si Mash fracasa, lo matarán, ya que no nació capaz de manejar la magia. ¡Esta escuela es dura!

Y encima hay que enfrentarse al Innocent Zero. De repente, me alegro de que mis exámenes hayan consistido en escribir mucho.

¿Dónde puedes ver la tercera temporada de Mashle?

Al igual que las temporadas anteriores, podrás ver la tercera temporada de Mashle en Crunchyroll. Los episodios llegarán semanalmente tras el primer estreno, aunque aún no se sabe el día ni la hora.

