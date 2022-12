The Witcher 3 confirma qué mods de funcionarán en la nueva generación

CD Projekt Red se está preparando para la actualización de la nueva generación para The Witcher 3, y por fin ha confirmado qué mods funcionarán una vez la nueva versión llegue finalmente al juego.

Después de siete años tras de su lanzamiento, The Witcher 3 recibirá una importante actualización para mejorar su rendimiento tanto en consolas de nueva generación como en PC.

La actualización está programada para el 14 de diciembre de 2022 y añadirá nuevos contenidos descargables, trazado de rayos, salida 4K y mucho más. Sin embargo, la noticia de esta actualización ha dejado a algunas partes de la comunidad preocupada por si los mods, que se han convertido en un elemento básico en la comunidad, dejasen de funcionar.

CD Projekt Red se ha hecho eco de esta preocupación y ha publicado extensa lista en la que detalla qué mods funcionarán en el lanzamiento. Del mismo modo, ha prometido ayudar a la comunidad de modders también después del lanzamiento de la nueva versión.

The Witcher 3 anuncia los mods que funcionarán tras la actualización de nueva generación

Vinthir, director de soporte técnico de CD Projekt Red, ha publicado un post en el foro de Witcher 3 sobre el estado de los mods antes de la actualización next-gen del juego.

“Actualizar un juego significa que cambiamos varios archivos, por lo que los mods que modifican exactamente esos archivos dejan de funcionar (…). En el caso de T[he] W[itcher]3 han pasado 6 años (o 4 si contamos desde el [parche] 1.32) desde la última actualización de PC, y es mucho tiempo donde nos hemos acostumbrados a nuestros mods favoritos. Y queremos que esta transición sea lo más suave posible“.

Con ello en mente, el equipo ha elaborado una exhaustiva lista con los mods. Todos ellos los han probado para ofrecer a la comunidad una lista de lo que funcionará de salida y lo que no.

Entre la lista de mods que funcionan se encuentran algunos favoritos de la comunidad, como el mod “All Quest Objectives on Map (Todos los objetivos de misión en el mapa)”, el mod ” Fast Travel from Anywhere (Viaje rápido desde cualquier lugar)” y el mod ” Over 9000 – Weight limit (Más de 9000 – Límite de peso)“.

CD Projekt Red The Witcher 3 mejora de forma considerable gracias a los mods

Desafortunadamente, algunos mods como “Always Full Exp (Experiencia al máximo)” y el modo “Indestructible Weapons (armas indestructibles)” no han sido compatibles con la nueva versión.

Mods incluidos en el propio juego

Además, CD Projekt Red ha incluido algunos de los mods favoritos de los fans en el propio juego con esta nueva actualización: “estamos incluyendo varios mods populares en la actualización (estarán disponibles dependiendo de la plataforma). Hemos obtenido los permisos de sus creadores, les hemos pagado y aparecerán en los créditos del juego actualizado”.

Esperemos que, a lo largo de las semanas, la comunidad de modders de The Witcher 3 pueda incorporar por completo los mods anteriores con la ayuda de CD Projekt Red tras la esperada actualización de nueva generación.