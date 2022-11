Actualización The Witcher 3 nueva generación: DLC de Netflix, nuevas características y más

La actualización prevista para The Witcher 3 se ha retrasado, pero, aun así, viene cargadita de novedades pensadas para la nueva generación de consolas, y esto es todo lo que sabemos hasta ahora.

A pesar de haberse lanzado en 2015 The Witcher 3 sigue siendo uno de los mejores títulos de mundo abierto de todos los tiempos. El popular título va a recibir una revisión visual para las consolas de nueva generación, incluyendo PS5, Xbox Series X/S y PC. Ideal tanto para los jugadores veteranos como por los nuevos.

Originalmente, la desarrolladora de CD Projekt Red estaba ocupada con Cyberpunk 2077. Por ello, la actualización de The Witcher 3 estaba siendo manejada por Saber Interactive, el equipo detrás del impresionante puerto de Nintendo Switch. Sin embargo, en abril de 2022 CDPR anunció que sus planes habían cambiado y que la actualización para la nueva generación se estaba realizando internamente.

Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora sobre la actualización de The Witcher 3 para la próxima generación, incluyendo el precio, las nuevas características y el DLC inspirado en Netflix.

CD Projekt Red The Witcher 3 es uno de los juegos más aclamados por la crítica

¿Hay fecha de lanzamiento del parche de The Witcher 3 para la próxima generación?

El parche de la próxima generación de The Witcher 3 se lanzará el 14 de diciembre de 2022, según se ha confirmado a través de un tuit de la cuenta oficial de Twitter de The Witcher.

Precio de la actualización de The Witcher 3 para PS5, Xbox Series X|S y PC

La actualización de The Witcher 3 será gratuita para todos aquellos que tengan ya una copia de The Witcher 3. Es decir, por lo que los jugadores de PS4 podrán jugar a la versión de PS5, y los de Xbox One a la de Xbox Series X. Obviamente, los jugadores de PC también podrán descargar la actualización sin coste alguno.

Novedades de la actualización de The Witcher 3

Se espera que la nueva versión incluya efectos de trazado de rayos y tiempos de carga más rápidos. Aunque algunos rumores han sugerido que el juego también incluirá todos los DLC disponibles todavía CD Projekt Red no se ha pronunciado al respecto.

La desarrolladora también ha estado trabajando con el modder de la comunidad, Halk Hogan, para incluir el popular mod The Witcher 3 HD Reworked en el lanzamiento por lo que es bastante probable que se mejoren las texturas.

Igualmente, la actualización de The Witcher 3 contará con todas las prestaciones de la actual generación en lo que respecta a los 60fps y la resolución 4K. Del mismo modo, se espera que los remasters cuenten con compatibilidad con el DualSense y la retroalimentación háptica el nuevo mando de Xbox.

¿Por qué se ha retrasado tanto la actualización?

Los desarrolladores se han disculpado por el retraso inicial, pero han dicho que la razón es que “quieren hacerlo bien” y que el retraso se produce como parte de las “recomendaciones proporcionadas por las personas que supervisan el desarrollo“.

DLC de Witcher con la serie de Netflix

NETFLIX ¿Tendremos alguna skin inspirada en Henry Calvill?

Además de la actualización gratuita para todos los jugadores, CDPR también ha anunciado que se pondrá a disposición de los jugadores un nuevo conjunto de DLC inspirado en la serie Witcher de Netflix gratis. Además, este nuevo contenido no será exclusivo de la versión next-gen del juego.

“Los DLC no son exclusivos de la versión next-gen, estarán disponibles para todas las versiones del juego (incluyendo PS4, Xbox One y Switch)”, explicaban. Por ahora, no sabemos mucho respecto a lo que supondrá exactamente el DLC, pero se trata de nuevo contenido de Witcher, que siempre se agradece.

Asimismo, para evitar el desastre que fue el lanzamiento de Cyberpunk 2077, la desarrolladora prefiere retrasarse antes que sacar el juego en un mal estado. Por ello, han decidido tomarse con más calma esta nueva actualización de The Witcher 3.