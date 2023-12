¿Tiene The Finals matchmaking basado en habilidad?

The Finals es un nuevo shooter PvP que se ha hecho extremadamente popular desde su lanzamiento. Este juego cuenta con modos de juego casuales y de clasificación, lo que significa que hay una discusión masiva con respecto al matchmaking. Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre el matchmaking basado en habilidad en The Finals.

The Finals, desde su lanzamiento oficial, ha sido todo un éxito. El juego gratuito ha arrasado en Steam en la temporada navideña y ha superado en número de jugadores a títulos como Call of Duty.

The Finals, en su esencia, es un shooter PvP propiamente dicho, lo que significa que el despliegue de habilidad individual es máximo. Si eres un gran tirador, te lo pasarás en grande en este juego. Aun así, jugar contra jugadores de igual habilidad puede hacer que las partidas sean excepcionalmente difíciles.

Esto puede ocurrir debido al matchmaking basado en habilidad (SBMM por sus siglas en inglés), un medio para equilibrar las partidas PvP. Esto es lo que necesitas saber sobre el SBMM en The Finals.

¿The Finals tiene SBMM?

Los desarrolladores no han confirmado nada sobre el SBMM en The Finals. Sin embargo, muchos jugadores creen que el SBMM está integrado en el código de The Finals. Esto se debe a que, por ahora, las partidas están bastante equilibradas.

Si ganas varias partidas, de repente te enfrentarás a jugadores muy cualificados, lo que hará que los lobbies sean excesivamente difíciles. Este debate fue bastante frecuente en el servidor oficial de Discord de The Finals, donde los jugadores expusieron sus preocupaciones.

Sin embargo, debes darte cuenta de que esto se basa simplemente en las preocupaciones de los jugadores. Los desarrolladores no han hecho tales afirmaciones. Actualizaremos esta sección con más detalles en cuanto estén disponibles.

¿Qué es el SBMM?

SBMM (Skill-based matchmaking en inglés) es una función que te empareja con jugadores de nivel similar. Esto significa que si eres un jugador con un nivel bajo, te emparejarán con jugadores similares para garantizar que las partidas sean igualadas. Sin embargo, si eres un jugador de alto nivel, nunca te emparejarán con jugadores por debajo de tu nivel.

Este es un método que se utiliza en múltiples juegos FPS como Modern Warfare 3, XDefiant, y otros. El problema de SBMM es que los jugadores de nivel bajo se lo pasarán bien, pero los de nivel alto tendrán que esforzarse incluso cuando jueguen una partida rápida.

