¿Tendrá skins Zenless Zone Zero? Todo lo que sabemos

¿Te preguntas si Zenless Zone Zero tendrá skins y aspectos alternativos para los personajes? Aquí te contamos todo lo que sabemos.

Zenless Zone Zero es el último juego gacha de los creadores de Genshin Impact y Honkai Star Rail. Al igual que sus predecesores, ZZZ cuenta con un colorido elenco de personajes que vienen repletos de habilidades e historias únicas.

Este juego hace especial hincapié en sus elegantes batallas por escenarios, en las que se necesitan habilidades y sinergias de las unidades para acabar con los mortíferos enemigos. Pero lo que muchos jugadores se preguntan es si habrá skins o aspectos para los personajes.

Zenless Zone Zero: ¿tendrá skins?

HoYoverse aún no ha revelado si Zenless Zone Zero contará con skins de personajes gratuitos y de pago. Sin embargo, eso no significa que no vayan a estar disponibles en el futuro. Después de todo, Genshin Impact y Honkai Impact son famosos por incluir skins desbloqueables para su colorido elenco de personajes.

En Genshin Impact, los jugadores pueden comprar skins de 5 estrellas con dinero de pago, mientras que las apariencias de 4 estrellas se desbloquean a través de eventos del juego. Tanto los cosméticos de pago como los gratuitos suelen desbloquearse durante las grandes actualizaciones y los eventos festivos.

El único juego HoYoverse gacha que aún no incluye skins desbloqueables/premium es Honkai Star Rail. En su lugar, los personajes reciben trajes diferentes cuando se añade una nueva variante al juego.

Por ejemplo, Dan Heng (Imbibitor Lunae) y 7 de Marzo (Imaginario) no solo tienen un aspecto diferente, sino que su estilo de juego también es distinto al de sus homólogos normales. Queda por ver si Zenless Zone Zero seguirá un patrón similar al de Genshin o HSR, pero en cualquier caso, es probable que el nuevo título cuente con algún tipo de cosmético para los personajes.

Mantendremos este artículo actualizado a medida que sepamos más información, así que no te olvides de guardarlo y visitarlo regularmente.

¡Y eso es todo! Si quieres más contenido de Zenless Zone Zero, puedes revisar los próximos banner o los atributos y tipos de ataque.