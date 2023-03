Todos los enemigos en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom presentará una combinación de tipos de enemigos nuevos y conocidos para enfrentar en Hyrule, por lo que hemos reunido a todos los enemigos que hemos visto hasta ahora.

Los juegos de Zelda son conocidos tanto por sus vibrantes enemigos como por sus mazmorras y rupias, y este fue especialmente el caso de Breath of the Wild, que tenía un enorme mundo abierto que se expandía con diferentes tipos de enemigos para enfrentar.

Con la próxima secuela, Tears of the Kingdom, que llevará a los jugadores de vuelta a este Hyrule de mundo abierto y lo ampliará con nuevas áreas para explorar, parece que estaremos defendiéndonos de enemigos conocidos junto con algunos nuevos.

Basándonos en los tráilers y las imágenes del juego, hemos reunido a todos los enemigos con los que puedes luchar en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Nuevos enemigos en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Constructos

Este es un nuevo tipo de enemigo que parece que aparecerá en las islas flotantes en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Parecen estar hechos de diferentes partes de piedra que se parecen a los mortales Guardianes de Breath of the Wild.

Las imágenes detalladas del juego han mostrado un pequeño enemigo Constructo que usa una turbina para enviar a Link volando desde una isla del cielo y de regreso a la superficie, pero también se han visto Constructos más grandes en los avances del juego, aunque no sabemos mucho sobre ellos todavía.

Un nuevo enemigo volador

Un nuevo tipo de enemigo volador que se asemeja a una gárgola se ha mostrado en varios avances de Tears of the Kingdom, pero aún no tenemos un nombre oficial para ellos. Pueden llevar Bokoblins a la batalla y parece que Link necesitará usar su arco y flecha para derribarlos.

Un titán de piedra

Otro enemigo para el que no tenemos nombre es este gigante titán de piedra. Se parece vagamente al Gigante de piedra Talus de Breath of the Wild, ya que es muy grande y está hecho de diferentes bloques de piedra, aunque parece mucho más temible. ¿Es una pelea de jefe o un enemigo más común? Tendremos que esperar para averiguarlo.

Un dragón de tres cabezas, uno de los enemigos más llamativos del nuevo Zelda

Un dragón de tres cabezas (¿quizás una hidra?) fue visto brevemente protegiendo un puente en uno de los trailers de Tears of the Kingdom. No sabemos mucho sobre este enemigo, pero parece que podría ser una pelea de jefe bastante aterradora para Link.

Enemigos que regresan en Zelda: Tears of the Kingdom

Bokoblins

Los bokoblins eran los enemigos carne de cañón de Breath of the Wild, por lo que no es demasiado sorprendente verlos regresar en Tears of the Kingdom. Son fáciles de derrotar por sí mismos, pero si te atrapa un gran grupo de ellos, podrías encontrarte con un destino desafortunado.

Moblins

Los Moblins son un paso más allá de los Bokoblins. Todavía son relativamente fáciles de derrotar, pero son mucho más altos y fuertes que sus contrapartes Bokoblins, por lo que deberás tener un poco más de cuidado con ellos.

Hinox

Junto a los Bokoblins y Moblins, el temible enemigo Hinox también regresará en Tears of the Kingdom. Este monstruo inspirado en el cíclope a menudo se puede encontrar durmiendo, lo que te da una buena oportunidad de atacarlo furtivamente antes de que se despierte y te persiga.

Lizalfos

Los Lizalfos son enemigos camaleónicos que son capaces de camuflarse para emboscar a Link. Todavía no sabemos mucho sobre su papel en Tears of the Kingdom, pero es probable que regresen todas las diferentes variaciones como los eléctricos y de fuego.

¡Eso es todo lo que sabemos sobre los enemigos en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom! Iremos actualizando este artículo con cualquier novedad sobre ellos, así que estad atentos.