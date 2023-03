¿Hay Santuarios en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom?

¿Te preguntas si los Santuarios volverán en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Bueno, nuestro práctico artículo tiene todo lo que necesitas saber.

El debate sobre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y los Santuarios continúa, y los jugadores quieren su regreso y su eliminación de la secuela, sin ponerse de acuerdo. Sin embargo, los detalles sobre los Santuarios han sido bastante escasos, con Nintendo siendo bastante reservada cuando se trata de revelar información sobre estos rompecabezas tipo mazmorra.

Después de todo, los Santuarios fueron una gran parte de Breath of the Wild, especialmente para aquellos que disfrutan recolectando en el juego y mejorando la rueda de resistencia de Link. Entonces, si te preguntas si los Santuarios regresarán en Tears of the Kingdom, nuestro práctico artículo tiene todo lo que necesitas saber.

¿Volverán los Santuarios en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Nintendo aún tiene que revelar si los Santuarios regresará en Tears of the Kingdom. Los santuarios eran una parte integral de Breath of the Wild y permitieron a Link adquirir Símbolos de valía, que se pueden usar para ganar piezas de corazón y aumentar la barra de resistencia.

Los Santuarios de la Gran Meseta también recompensaron a Link con Runas, habilidades especiales que se pueden usar con la tabla Sheikah. Si bien los santuarios aún no se han mostrado en las imágenes y capturas de pantalla de Tears of Kingdom, es probable que puedan regresar de alguna manera.

Después de todo, es probable que Link necesite completar acertijos y varios desafíos para mejorar su salud y resistencia. También está la adición de desbloquear todas las nuevas habilidades en Tears of the Kingdom.

Un usuario de Reddit también vio lo que parece ser el icono del Santuario durante la reciente revelación del gameplay de Tears of the Kingdom. El icono del Santuario se puede ver claramente en el mapa cuando Link corre alrededor de una de las Islas flotantes.

Si bien esta no es una evidencia concreta de que los Santuarios regresarán, ciertamente parece que regresarán de alguna manera. Por supuesto, las islas del cielo que se encuentran sobre Hyrule podrían incluir templos. Después de todo, llegar a las islas flotantes parece ser una tarea en sí misma, con Link usando Retroceso y Ultramano para llegar a estos lugares.

Como siempre, nos aseguraremos de actualizar este artículo tan pronto como escuchemos los detalles oficiales.