Todas las ubicaciones de Dragones en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom incluye algunos dragones muy grandes y hermosos que Link puede encontrar e interactuar con ellos. Sigue leyendo para ver nuestra guía completa sobre dónde se encuentran en la tierra de Hyrule y en el cielo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ya ha cosechado un gran éxito de crítica y público. Como cabe esperar del último título de Zelda, el gran mundo abierto de Hyrule ofrece horas y horas de exploración.

Tanto es así que resulta casi imposible verlo todo y encontrarlo todo a estas alturas del lanzamiento del juego.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, algunos objetos coleccionables y de exploración son más grandes que otros y ofrecen mayores recompensas. Al igual que en Breath of the Wild, Tears of the Kingdom incluye dragones que vuelan por Hyrule.

Estas majestuosas criaturas obsequian a los jugadores con valiosos y raros objetos. Para aquellos que quieran conocer la ubicación de cada Dragón en Zelda: Tears of the Kingdom, y lo que te darán, aquí está todo lo que necesitas saber.

¿Qué objetos te dan los dragones en Zelda: Tears of the Kingdom?

La principal razón para encontrar y cazar dragones en Tears of the Kingdom es que dan a Link algunos materiales bastante raros. Sin embargo, los objetos que consigues dependen de dónde golpees al dragón. Por ejemplo, si disparas una flecha a su cuerpo, obtendrás escamas de dragón.

El artículo continúa después del anuncio.

Nintendo

Golpea sus garras y soltarán garras, ataca sus cuernos y soltarán cuernos de dragón y, por último, en el lomo de los dragones se pueden encontrar púas de esquirla, un nuevo tipo de objeto introducido en Lágrimas del Reino.

Los jugadores pueden simplemente recoger estos objetos si son capaces de aterrizar sobre el Dragón en lugar de dispararles con una flecha.

Sin más dilación, aquí tienes un desglose de cada Dragón que se encuentra en Zelda: Tears of the Kingdom. Dónde encontrarlos y algunos consejos sobre cómo conseguir lo que necesitas sin morir o perder mucha salud.

El artículo continúa después del anuncio.

Faren – Localización y consejos del Dragón del Rayo

El Dragón del rayo conocido como Faren suele encontrarse en los alrededores del Desierto de Gerudo y las zonas circundantes, como el Lago Hylia. En el mapa, esta sección de Hyrule se encuentra hacia la esquina suroeste.

Nintendo

Naturalmente, la forma más fácil de avistar al dragón es estar lo más alto posible. Para ver a Faren, te recomendamos que te transportes a la atalaya del Cañón de Gerudo o de las Tierras Altas de Gerudo.

Una cosa a tener en cuenta con Faren es que, cuando esté cerca del dragón, es muy probable que Link reciba rayos de electricidad. Para evitarlo, prepara comida resistente a los golpes antes de enfrentarte al dragón o equípate con la armadura de goma.

El artículo continúa después del anuncio.

Elden – Localización y consejos del Dragón de Fuego

Elden, el Dragón de Fuego se encuentra cerca de, sí, lo has adivinado, las Montañas de Eldin y el volcán. Esta zona se encuentra hacia la parte noreste del mapa, sin embargo, es bastante fácil llegar a ella al principio del juego.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Nintendo

Dado que Elden puede encontrarse a menudo dando vueltas por las montañas, conseguir un punto de vista elevado es especialmente importante, ya que el Dragón puede quedar oculto a la vista debido a la montaña.

Del mismo modo, con Faren, Elden golpeará fuerte con ataques elementales de fuego, así que asegúrate de tener preparadas algunas comidas de resistencia al fuego o ponte la armadura de resistencia al fuego que se puede encontrar y comprar en los pueblos cercanos.

El artículo continúa después del anuncio.

Recomendamos viajar a la atalaya del Monte Ulti, o de las Ruinas de Oumbra para poder ver a Elden antes de emprender el viaje hacia ella.

Nayen – Localización y consejos del Dragón de Escarcha

Nayen es el Dragón de escarcha que se puede ver vagando por Hyrule. Se puede encontrar hacia la esquina sureste de Hyrule, cerca de las regiones del Monte Lanayru y Necluda Este.

Una vez más, lo ideal es llegar lo más alto posible para avistar al Dragón. En el caso de Nayen, los mejores puntos de observación son la atalaya del monte Lanayru y la del Pantano. Desde allí podrás ver a Nayen con bastante claridad.

Nintendo

Como Nayen es un dragón de hielo, es importante llevar equipo resistente al frío para evitar congelarse en pleno vuelo. Como alternativa, hay comidas y elixires que pueden prepararse para aumentar la resistencia de Link al frío.

Localización y trucos del Dragón de Luz

El Dragón de Luz es una nueva inclusión en Tears of the Kingdom. Como resultado, también es el más difícil de encontrar e implica un poco más de caza que los otros 3. Sin embargo, si sigues esta guía podrás encontrarlo fácilmente.

Lo que hace que el Dragón de Luz sea el más difícil de encontrar es que se desplaza por todo el mapa. Sin embargo, mientras que los otros 3 tienden a moverse más cerca del suelo, el Dragón de Luz suele residir más arriba en el cielo. Entre el cielo de arriba y las llanuras terrestres del aire.

Nintendo

Sin spoilear demasiado, este Dragón de Luz ayuda a Link a encontrar un objeto muy importante de su pasado, por lo que localizarlo ofrece algo más que los objetos habituales.

Sin embargo, lo bueno de este Dragón es que no tiene ningún elemento dañino que lanzarte. Por eso es mucho más fácil acercarse a él y enfrentarse a él que a los tres anteriores.

Y esto es todo lo que necesitas saber sobre la ubicación de cada uno de los cuatro dragones que se encuentran por todo Hyrule en Zelda: Tears of the Kingdom.