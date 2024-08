Anime de Tomb Raider The Legend of Lara Croft: fecha, tráilers y más

Las aventuras de Lara Croft continúan con la nueva serie de anime de Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft. Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora sobre la serie de animación.

Una de las mayores heroínas femeninas de los videojuegos y la gran pantalla es Lara Croft, la protagonista de Tomb Raider. En 2001, Angelina Jolie encarnó al personaje en Lara Croft: Tomb Raider y se convirtió en una sensación de culto que más tarde dio lugar a una secuela en 2003. Lamentablemente, la franquicia duró poco, para decepción de los fans. La última adaptación de acción real fue en 2018, con Alicia Vikander en Tomb Raider, pero ahora se reiniciará de nuevo.

¿Quién es Lara Croft? Es una arqueóloga británica de padre acomodado que arriesga su vida buscando artefactos perdidos e infiltrándose en tumbas peligrosas. En más de una ocasión, salva el mundo. La versión de Jolie se basó en los videojuegos de 2001 a 2008, mientras que la de Vikander se basó en la versión de 2013.

Ahora, los fans de Tomb Raider tendrán una nueva adaptación del famoso personaje, y esta vez en forma de anime. Netflix anunció el anime durante su evento Drop 01 livestream y aquí está todo lo que sabemos sobre él.

Fecha de estreno de Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft

Netflix confirmó recientemente que La leyenda de Lara Croft se estrenará el 10 de octubre de 2024.

En el momento de escribir esto, no está claro cuántos episodios o temporadas durará esta serie, pero podemos confirmar que tendrá al menos una temporada de duración.

¿De qué tratará la serie?

El anime de Tomb Raider de Netflix sigue la misma continuidad que la trilogía de juegos Survivor de Crystal Dynamics y promete más aventuras para Lara Croft.

Titulado oficialmente Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, los detalles de la trama del anime son escasos. Netflix aún no ha revelado una sinopsis completa de la historia general y de lo que cabe esperar, pero los fans han podido echar un primer vistazo oficial al anime.

Basándose en lo que se ha mostrado, los fans pueden esperar exactamente lo que es Lara Croft. En medio del terreno selvático, el teaser mostraba a Lara usando un arco y una flecha, zambulléndose sin miedo en un pozo y mucho más. Todas las marcas de su homóloga en los videojuegos están presentes.

Se insinuó un misterio o una historia de venganza cuando Lara miró una vieja fotografía que podría hacerla recordar su pasado. Según The Hollywood Reporter, la trama tendrá lugar después de los acontecimientos del reboot del videojuego de 2013 a 2018.

Trailers del anime de Tomb Raider

El 2 de junio, Netflix publicó el primer tráiler completo de Tomb Raider: La Leyenda de Lara Croft. Las imágenes muestran acción, intriga y algunas acrobacias mortales de la heroína titular.

El 21 de agosto de 2024 se publicó un segundo tráiler, que ofrecía aún más información sobre los próximos elementos de la serie. Este segundo tráiler puede verse aquí.