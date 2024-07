Anime de Uzumaki: fecha de estreno, trama, reparto y más

El anime de Uzumaki está cada vez más cerca y los fanáticos del terror y, más específicamente, Junji Ito, están ansiosos.

Uzumaki es una de las obras más famosas de Junji Ito, un manga que dejó traumados a muchos y le quitó el sueño a más de uno.

Y las pesadillas volverán porque la adaptación al anime ya tiene fecha de estreno y varios detalles más revelados, así que aquí te traemos todo lo que necesitas saber.

Fecha de estreno del anime de Uzumaki

La adaptación animada de esta obra de Junji Ito llegará el 28 de septiembre de 2024 a la plataforma Max.

Los episodios se estrenarán semanalmente, por lo que cada jueves habrá un nuevo capítulo para disfrutar y, quizás, para no dormir. En total serán 4 episodios, producidos por Studio Drive, Production IG (Ghost in the Shell) y Adult Swim (Rick y Morty).

Trama del anime de Uzumaki

La historia de Uzumaki se desarrolla en el pueblo de Kurouzu, que se encuentra atacado por una maldición sobrenatural relacionada con espirales.

Las espirales son una fuerza de la naturaleza que distorsiona no solo los objetos físicos, sino también las mentes y las vidas de los habitantes del pueblo.

El anime de Uzumaki sigue a los estudiantes de instituto Kirie Goshima y Shuichi Saito en su viaje por este mundo infestado de espirales, intentando descubrir el origen de la maldición que ataca a su pueblo y luchar por su supervivencia.

Tráiler de Uzumaki

El anuncio del estreno del anime llegó también junto a un tráiler de un minuto. Allí ya podemos ver algunas imágenes aterradoras que nos prepararán para lo que se viene.

Reparto de Uzumaki

Junto a los anuncios anteriores, también conocemos el reparto que hará las voces en el idioma original, japonés. Aquí te dejamos una lista con los personajes y su actor o actriz.

Kirie Goshima – Uki Satake

Shuichi Saito – Shinichiro Miki

Azami Kurotani – Mariya Ise

Tsumura – Tatsumaru Tachibana

Okada – Wataru Hatano

Toshio Saitou – Takashi Matsuyama

Yokota – Koichi Tokchika

Katayama – Katsutoshi Matsuzaki

En caso de que se revele más información antes del estreno, actualizaremos este artículo con todas las novedades, así que no te olvides de guardarlo y visitarlo regularmente.

