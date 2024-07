Lazarus: Todo sobre el nuevo anime del director de Cowboy Bebop

Lazarus es el nuevo anime del aclamado director Shinichiro Watanabe, conocido por Cowboy Bebop. Ahora que este está cercano a su estreno, acá te vamos a decir todo sobre esta nueva producción.

No hay duda que Cowboy Bebop es uno de los animes más destacados de todos los tiempos. La serie ha mantenido a los espectadores cautivados durante años con las peripecias de Spike, Jet, Faye, Ed y Ein, y gran parte de su éxito se debe al director Shinichirō Watanabe.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, esta serie no es la única relevante en el repertorio de Watanabe. A lo largo de su carrera, ha creado otras obras maestras como Samurai Champloo, Zankyō no Terror y Carole y Tuesday. Por eso no sorprende que su próximo anime esté llamando tanto la atención.

El artículo continúa después del anuncio.

Fecha de estreno de Lazarus

Sabemos que cada vez falta menos para que se estrene, sin embargo no se ha compartido una fecha concreta de manera oficial.

Adult Swim anunció la serie de anime en julio de 2023, revelando algunos de los principales miembros del equipo, incluido el director. Durante el lanzamiento del teaser, se informó que la producción de Lazarus debería finalizar en 2024, aunque no se especificó si el estreno sería en el mismo año.

El artículo continúa después del anuncio.

Por lo tanto, es probable que la serie se estrene en 2025. Pronto podríamos obtener más detalles, ya que se rumorea que Lazarus presentará un nuevo vistazo en la Comic-Con de San Diego el 26 de julio de 2024.

El artículo continúa después del anuncio.

Tráiler de la serie

Lazarus lanzó su primer tráiler dos días después del anuncio oficial del anime: 22 de julio de 2023, en la SDCC.

Aquí puedes ver el tráiler, en el que aparecen los principales personajes del anime. El tráiler comienza en una prisión y sigue a un joven, aparentemente el protagonista, mientras lleva a cabo su misión, mostrando algunas elegantes secuencias de acción.

El artículo continúa después del anuncio.

También podemos echar un vistazo al anuncio a nivel nacional que desencadena los acontecimientos de la historia. Algunos otros personajes importantes también hacen su aparición, insinuando su papel en la serie.

El artículo continúa después del anuncio.

¿De qué tratará Lazarus?

Lazarus es un anime original de Adult Swim, lo que significa que no está basado en ningún manga ni novela ligera.

La serie de anime transcurre en el año 2059, en un mundo que se ha convertido en una especie de utopía gracias a Hapuna, una droga revolucionaria que puede curar cualquier enfermedad sin efectos secundarios.

El artículo continúa después del anuncio.

El conflicto surge cuando el Dr. Skinner, el creador de Hapuna y ganador del Nobel, desaparece misteriosamente el día del lanzamiento de su medicamento. Tres años después, regresa con una aterradora advertencia: quienes hayan tomado Hapuna morirán dentro de tres años. Tras este anuncio, el Dr. Skinner desaparece de nuevo, y la situación se vuelve crítica. En respuesta, el gobierno forma un equipo especial llamado Lazarus, compuesto por cinco agentes de alto nivel, con la misión de localizar al científico y desarrollar una vacuna para prevenir el desastre.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

ADULT SWIM

Estudio detrás de Lazarus

Lazarus es un anime cuya animación corre a cargo del famoso estudio MAPPA, con Solo Entertainment dedicado a la producción.

Shinichiro Watanabe supervisará el proyecto como director. Chad Stahelski, director de las películas de John Wick, es el encargado de las secuencias de acción.

Akemi Hayashi, que ya había diseñado personajes para Banana Fish, Fruits Basket (2011) y la película de anime LGBTQ+ Doukyuusei, hará lo propio para Lazarus.

El artículo continúa después del anuncio.

La música corre a cargo de muchos nombres destacados de la industria, como Kamisi Washington, Floating Points y Bonobo.

¿Cuántos episodios tendrá Lazarus?

Lazarus tendrá 13 episodios, que es bastante común para los animes de temporada. Los capítulos se emitirán en Toonami, el bloque de Adult Swim. Aún no está claro si la serie estará disponible en otros servicios de streaming populares como Crunchyroll o Netflix, pero mantenemos los dedos cruzados para que así sea.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Y esto es lo que sabemos hasta ahora, pero actualizaremos en cuanto sepamos más. Mientras tanto te invitamos a leer contenido de otros animes como: Los mejores animes como Oshi no Ko para ver ahora, Los mejores openings de anime que no te puedes perder y Dragon Ball Daima: Filtraciones, Goku niño, fecha y todo lo que sabemos