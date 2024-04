¿Está terminado el manga de Kaiju No. 8?

El anime de Kaiju No 8 ya se estrenó y su material de origen es uno de los mangas más destacados del género shonen moderno. Averigüemos si el manga Kaiju No 8 está terminado o no.

Kaiju No 8 es un manga de acción y ciencia ficción creado por Naoya Matsumoto. El manga se publicó por primera vez en 2020 y encontró un hogar en las plataformas oficiales de Shueisha, Shonen Jump+, Manga Plus y Viz Media. Actualmente, es uno de los 20 libros más vendidos en Manga Plus.

Una serie de anime de Kaiju No 8, que está siendo supervisada por el renombrado estudio Production I.G., se ha estrenado como parte de la temporada Primavera 2024. Si eres un fan del anime y te preguntas si el manga de Kaiju No 8 está terminado, tenemos la respuesta.

Kaiju No. 8: ¿Está terminado el manga?

El manga de Kaiju no. 8 aún no ha terminado. Está en curso y publica un nuevo capítulo cada dos semanas, con la excepción de algunas pausas programadas entre medias.

La historia del manga se sitúa en un mundo futurista en el que empiezan a aparecer enormes monstruos conocidos como kaiju. De estas apariciones surgen dos profesiones diferentes. Una de ellas es la de los soldados de élite llamados Cuerpo de Defensa que matan a los kaiju y la segunda es la de los barrenderos que limpian los restos de los combates.

El protagonista, Kafka Hibino, es un barrendero que aspiraba a convertirse en miembro del Cuerpo de Defensa, pero fracasó. Pero cuando un día se encuentra con un kaiju parásito, por fin tiene la oportunidad de cumplir su sueño de unirse al Cuerpo de Defensa.

A lo largo de la historia, Kafka y sus compañeros se enfrentan a varios enemigos, incluido el Kaiju no. 9, que es el principal antagonista de la historia. Sin embargo, la historia está lejos de terminar y el manga continuará durante bastante tiempo.

¿Cuántos capítulos tiene el manga de Kaiju No. 8?

Hasta el 4 de abril de 2024, el manga Kaiju No 8 tiene 104 capítulos, con más por venir cada dos semanas. Actualmente, hay 12 volúmenes tankobon. Con más episodios por venir, también habrá más volúmenes que se publicarán en el futuro.

A lo largo de 104 capítulos, Kaiju no. 8 abarca 9 arcos argumentales. El noveno arco, titulado “El arco de la Última Ola”, es el mayor arco de la serie de manga hasta el momento y está actualmente en curso.

