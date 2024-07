Uno de los atractivos que tiene el anime, entre muchísimas cosas, son sus openings. Por lo general cuentan con animaciones increíbles y canciones bastante pegajosas que pasan la prueba del tiempo. Acá hicimoss una recopilación de los mejores intros de anime (hasta los momentos).

Los openings en las series de anime son fundamentales para captar la atención y establecer el tono de la serie, combinando música, visuales y narrativa para generar emoción y expectativas.

Algunos openings han trascendido sus series y se han convertido en clásicos, reconocidos incluso fuera del fandom del anime, ejemplos hay muchos pero por nombrar algunos tenemos a ‘Tank!’ de Cowboy Bebop y ‘A Cruel Angel’s Thesis’ de Neon Genesis Evangelion, destacando por su calidad artística y capacidad de evocar emociones.

Los mejores opening de anime hasta ahora

Sabemos que la lista puede llegar a ser subjetiva, pero hemos tomado en cuenta los animes que poseen intros que se han convertido en parte de la cultura popular. Además, vale la pena acotar que esta es una lista y no se trata de un top al estilo de “mejor a peor”. Teniendo esto es cuenta ¡comencemos!

We Are! – One Piece

‘We Are!’ es el primer opening de One Piece. Interpretado por Hiroshi Kitadani, este intro se ha convertido en un emblema de la serie, capturando perfectamente su espíritu de aventura y camaradería. La canción, con su ritmo enérgico y letra inspiradora, motiva a los personajes y a la audiencia a seguir persiguiendo sus sueños. También sirvió como opening de la película.

Makafushigi Adventure! (¡Misteriosa Aventura!) – Dragon Ball

La canción de intro de la primera temporada de Dragon Ball es Makafushigi Adventure! (Misteriosa Aventura en español). Interpretada por Hiroki Takahashi. Esta se ha convertido en un ícono del anime, conocida por su energía y positividad contagiosa. La letra refleja la esencia de Dragon Ball: una emocionante búsqueda de las Esferas del Dragón, llena de aventuras, desafíos y amistades.

El video de apertura muestra a Goku y sus amigos en diversas escenas de acción y exploración, capturando la atmósfera de descubrimiento y diversión que caracteriza los primeros episodios de la serie.

What’s Up People?! – Death Note

‘What’s Up, People?!’ es el segundo intro del anime Death Note, interpretado por la banda japonesa de heavy metal Maximum the Hormone. Este se distingue por su energía intensa y agresiva, reflejando la creciente tensión y oscuridad de la serie a medida que avanza la trama.

La canción, con su estilo frenético y letras cargadas de emoción, contrasta notablemente con el primer opening, subrayando el cambio en el tono de la serie. El video presenta imágenes impactantes y simbólicas, llenas de acción y caos, capturando la complejidad y el conflicto interno de los personajes principales.

A Cruel Angel’s Thesis – Neon Genesis Evangelion

El tema de apertura del famoso anime Neon Genesis Evangelion es sin duda uno de los más emblemáticos. A Cruel Angel’s Thesis fue compuesto por Hidetoshi Sato e interpretado por Yoko Takahashi. Es una canción tan icónica que ha llegado a ser muy reconocida tanto dentro como fuera de la comunidad de anime.

Su letra reflexiona sobre temas complejos y filosóficos que también se exploran en la serie, como la identidad, el destino y el propósito. Musicalmente, combina elementos de pop y rock, con una melodía enérgica y pegadiza que contrasta con las profundidades emocionales y psicológicas del anime.

Bling-Bang-Bang-Born – Mushle

Bling-Bang-Bang-Born es el tema de apertura del anime Mashle. Es interpretado por el grupo japonés Creepy Nuts. Esta canción tiene un estilo muy dinámico y enérgico que complementa perfectamente la naturaleza cómica y de acción del anime Mashle.

La canción se convirtió en todo un fenómeno global y encabezaba la lista de tendencias y vídeos virales ya que su audio se escuchaba muchísimo. Además, su intro ya posee 45 millones de reproducciones en YouTube.

Idol/Yoasobi – Oshi no Ko

Este intro de Oshi no Ko usa la canción Idol de Yoasobi, un dúo musical japonés conocido por sus melodías pegajosas y letras emotivas. “Idol” se destaca por su ritmo vibrante y la voz distintiva de Ayase, que transmite emociones profundas y una sensación de determinación.

La letra de “Idol” encaja bien con la temática de “Oshi no Ko”, que explora el mundo del entretenimiento idol y los desafíos que enfrentan los ídolos en su búsqueda de éxito y reconocimiento. La canción refleja temas de perseverancia, sueños y el deseo de brillar en un mundo competitivo, elementos que son centrales en la trama del anime.

Bluebird – Naruto Shippuden

Este intro es una canción emblemática de Naruto Shippuden interpretada por la banda japonesa Ikimono Gakari. Se utiliza como la tercera canción de apertura del anime Naruto Shippuden, que es la segunda parte de la serie original Naruto.

Blue Bird es conocida por su melodía alegre y optimista que captura la esencia de la determinación y la esperanza, temas centrales en la historia de Naruto Shippuden. La letra de la canción, escrita por Yoshiki Mizuno, habla sobre volar hacia el futuro y superar los desafíos con valentía y determinación, lo cual refleja el viaje de crecimiento personal y heroísmo de Naruto Uzumaki y sus amigos.

Kaikai Kitan – Jujutsu Kaisen

Esta es la primera canción de apertura de Jujutsu Kaisen, interpretada por Eve, un músico y vocalista japonés conocido por su estilo único y ecléctico. La canción se ha convertido en un éxito instantáneo entre los fanáticos debido a su estilo musical distintivo.

La canción comienza con una introducción poderosa y misteriosa que establece un tono oscuro, adecuado para el anime de Jujutsu Kaisen, donde los estudiantes luchan contra maldiciones y fuerzas oscuras.

Duvet – Serial Experiments Lain

Vamos un poco a lo vintage. Si bien el intro de Serial Experiments Lain, un anime clásico de 1998, no es tan épico como otros, su canción ‘Duvet’ hace que este resalte.

‘Duvet’, es interpretado por la banda británica de rock electrónico BOA. Esta canción se destaca por su atmósfera melancólica y envolvente, que complementa perfectamente la naturaleza introspectiva y filosófica del anime. La letra de la canción reflexiona sobre temas de identidad, realidad y la conexión entre la humanidad y la tecnología, temas centrales explorados en Serial Experiments Lain.

El uso de ‘Duvet’ como opening de Serial Experiments Lain ha sido elogiado por su capacidad para sumergir a los espectadores en el mundo intrigante y a menudo perturbador de la serie desde el primer momento.

Y ahí lo tienes, estos son solo algunos de los mejores openings de anime que no te puedes perder. Sabemos que hay muchísimos más, pero la lista irá creciendo con el tiempo así que no te preocupes.

