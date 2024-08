Los mejores animes en Crunchyroll para ver en 2024

Crunchyroll tiene un catálogo con animes increíbles de todos los géneros, desde fantasía, ciencia ficción, romance y mucho más. Esto hace que conocer los mejores animes para ver en la plataforma sea vital.

Si eres un amante del anime o simplemente te estás iniciando en este mundo, seguramente habrás escuchado de Crunchyroll y si no es así, entonces tienes que saber que esta es la plataforma más popular y completa en donde los fans pueden ver sus series de animación japonesa favoritas.

Debido al amplio catálogo que tiene Crunchyroll, muchos usuarios pueden llegar a perderse ciertas series. Para que eso no suceda, hicimos una lista con los mejores animes disponibles en Crunchyroll que debes ver.

Nota: este listado no se trata de un top, tampoco están ordenados de mejor a peor o viceversa.

Kaiju no.8

Crunchyroll

Este anime nos presenta a los Kaiju, unas criaturas monstruosas que hacen de las suyas. En este mundo, las Fuerzas de Defensa son muy importantes ya que se encargan de mantener a la humanidad a salvo de los monstruos.

Acá conocemos la historia de Kafka Hibino, quien siempre quiso formar parte de las Fuerzas de Defensa junto a su amiga de la infancia, Mina Ashiro. A pesar de que se hacen la promesa de que estarán juntos por siempre, la vida les demuestra que este no es el caso y ambos tomarán caminos muy diferentes.

Chainsaw Man

Crunchyroll

En un mundo donde los demonios aparecen para azotar a la humanidad y causar estragos, la Seguridad Pública aparece para frenar los constantes ataques y evitar que el caos reine.

Es entonces cuando conocemos a Denji, un humano común y corriente que conoce a un tierno demonio de la motosierra llamado Pochita. Denji termina asesinado, sin embargo, hace un trato con Pochita, convirtiéndose en el Demonio de la Motosierra (Chainsaw Man), quien entra a trabajar para la Seguridad Pública, luchando contra otros feroces demonios.

Solo Leveling

Crunchyroll

Luego de ser asesinado, Sun Jinwoo vuelve a la vida con el Sistema. Sin embargo, solo él es capaz de verlo y es gracias a este que puede mejorar todas sus habilidades, haciéndolo aún más poderoso.

Ahora nuestro personaje emprende una búsqueda para conocer qué es sistema, por qué tiene nuevos poderes y qué hay detrás de la mazmorra que originó todo esto. Solo Leveling es uno de los mejores animes en Crunchyroll.

The Promised Neverland

Crunchyroll

Este anime puede parecer adorable a simple vista, pero tiene un trasfondo bastante sombrío. La historia gira en torno al orfanato Grace Field, donde vive un grupo de niños esperando ser adoptados. Este es un lugar aparentemente idílico donde una cariñosa cuidadora a la que llaman “mamá” se hace cargo de los pequeños.

Sin embargo, los niños descubren una terrible verdad. Ese no es un orfanato común, sino una granja de crías humanas que se usan para alimentar a demonios. Los protagonistas, Emma, Norman y Ray, intentan escapar mientras los persiguen.

Tensei Shitara Slime Datta Ken (That Time I Got Reincarnated as a Slime)

Crunchyroll

En That Time I Got Reincarnated as a Slime conocemos a Satoru Mikami, un hombre que luego de ser asesinado, reencarna como un slime, una criatura viscosa, en un mundo de fantasía. Esto lo frustra mucho ya que los slimes se consideran las criaturas más débiles de este nuevo mundo.

Sin embargo, poco a poco va adquiriendo habilidades poderosas y luego bajo el nombre de Rimuru Tempest, se convierte en todo un líder. Este anime del género isekai es perfecto para aquellos que disfrutan de una historia ligera, llena de aventuras, acción y momentos de comedia.

Spy x Family

Crunchyroll

Spy x Family es sin duda alguna, uno de los animes más recientes que se ganó el cariño de la audiencia. La serie narra la vida del agente secreto conocido como Twilight, quien hará todo lo que sea para cumplir sus misiones.

Cuando le asignan la tarea de espiar al político Donovan Desmon, se infiltra en la escuela de su hijo y para eso se hace pasar por el padre de familia “perfecto”. El problema es que no tiene esposa ni hija. Es ahí cuando conoce a Yor Briar, una asesina que también está ocultando su identidad y quien se hace pasar por su esposa. También conocemos a Anya Forger, una pequeña niña que tiene el poder de leer mentes.

Juntos crean la imagen de una familia “perfecta” pero totalmente disfuncional. Este anime es perfecto si te gusta la acción y la comedia.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Crunchyroll

Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) es todo un éxito a nivel mundial. La historia sigue a Tanjiro, un joven que busca venganza y una cura después de que su familia es asesinada por un demonio y su hermana se convierte en uno. Su viaje lo lleva a convertirse en un Cazador de Demonios, enfrentando numerosos desafíos en su camino.

Jujutsu Kaisen

Crunchyroll

Uno de los animes que más llamó la atención en 2020, y luego en 2023 con la segunda temporada es Jujutsu Kaisen. Acá conocemos a Yuji Itadori. Este carismático protagonista tuvo la mala suerte de ser el huésped del Rey de las Maldiciones luego de haber ingerido un objeto maldito.

Es por esto que se une a la Escuela de Hechicería y de esta forma entender un poco más su situación, además de dominar sus poderes. A partir de acá, conoce a muchos personajes, algunos buenos y otros no tanto. Poco a poco la serie se va intensificando, con batallas épicas y algunas muertes que aún nos siguen doliendo mucho.

One Piece

Crunchyroll

Uno de los mejores animes de todos los tiempos. Desde su primera emisión en 1999, el universo creado por Eiichirō Oda ha maravillado al mundo entero, tanto así que Netflix creó su versión Live Action y un remake.

En One Piece seguimos a Monkey D. Luffy, un joven que desea convertirse en el Rey de los Piratas. Pero esto no lo puede lograr solo, es por eso que en su travesía va conociendo a distintos personajes que se convierten en sus amigos y que pasan a llamarse los ‘Piratas del Sombrero de Paja’.

Luego de 25 años, el anime sigue vigente, entrando ya en su último arco. Si quieres ver un anime que perdura en el tiempo, como sucede con Dragon Ball, este es perfecto para ti.

Hunter x Hunter

CRUNCHYROLL

Por último tenemos a Hunter x Hunter, un anime shonen que trata la historia de Gon Freecss, un pequeño joven que se embarca en una aventura para convertirse en un Cazador de criaturas y al mismo tiempo encontrar a su papá, el cual es un reconocido cazador.

Durante su aventura, hace amigos como Killua, Leorio y Kurapika, y se enfrenta a un montón de desafíos sorprendentes. Al igual que One Piece, este anime se emitió por primera vez en 1999 , pero se supo ganar el corazón de los fans gracias a lo bien que está contada la historia.

Y eso es todo hasta ahora, pero ten en cuenta que estaremos actualizando este artículo con más animes disponibles en Crunchyroll que no te puedes perder.