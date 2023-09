One Piece es uno de los animes más longevos que hay y debido a ser tan larga se divide en varias sagas con personajes muy poderosos. Acá te haremos una lista de ellos.

La historia de One Piece es tan amplia que no puede explicarse en pocas palabras. Cada arco tiene algo nuevo que ofrecer. Estas características la han convertido en una de las series shonen más emblemáticas de todos los tiempos, desde la enorme construcción del mundo hasta los intensos combates y la gran cantidad de sagas que posee.

Cada saga de la historia está interconectada de algún modo con la verdadera historia del mundo, ya que va dejando caer pistas sobre la verdad final, una a una. La serie tiene más de 1000 personajes, y muchos de ellos son extremadamente poderosos y misteriosos.

Sólo uno de ellos es destacable en cada saga así que te invitamos a ir por una buena bebida y algo de comer, ya que nos adentraremos en el mundo de este anime para descubrir quiénes son los personajes más poderosos de cada saga de One Piece y cuáles son sus papeles en la histora.

1. Saga East Blue: Dracule Mihaw

Crunchyroll

Los fans no pueden superar la primera aparición de Mihawk, así hayan pasado más de dos décadas. Su pelea con Zoro fue épica y fue ese el momento en el que los fans conocieron el verdadero alcance del poder de un Señor de la Guerra. Mihawk sigue siendo un misterio y la mayoría de sus poderes siguen siendo desconocidos.

Antes de convertirse en un “Señor de la Guerra”, Mihaw tenía fama de ser el rival de Shanks. Sin embargo, no hay ningún personaje en la historia principal de la saga East Blue que pueda igualar su nivel. Este personaje ostenta el título de espadachín más fuerte del mundo, algo que Zoro pretende reclamar.

2. Saga de Arabasta: Portgas D. Ace

Crunchyroll

La trágica muerte del querido Ace sigue siendo uno de los momentos más desgarradores del anime. El hecho de que muriera durante la guerra no le quita impacto. Ace no era un personaje débil ni mucho menos. Su habilidad para utilizar todas las formas de Haki demuestraban que no era un luchador corriente.

Poseía uno de los poderes más peligrosos del mundo gracias a su fruta del diablo, Mera Mera, también era el Comandante de la Segunda División de los Piratas de Barbablanca, con una recompensa de 500 millones por su cabeza. Como hijo de Roger, Ace tenía el potencial para superarlo. Por desgracia, murió demasiado pronto.

3. Saga de la Isla del Cielo: Marshall D. Teach (Barbanegra)

Crunchyroll

Teach, conocido también como Barbanegra, es uno de los principales villanos de la serie. Este no sólo tiene los poderes de las dos frutas del diablo más dementes, sino que también es monstruosamente fuerte en todas las formas Haki.

Barbanegra es uno de los Cuatro Emperadores, al igual que Luffy y Shanks. Sin embargo, nadie conoce el alcance de sus poderes. Fue presentado brevemente en el Arco de Jaya. Debido a sus acciones en relación con los Piratas Barba Blanca, Teach es también uno de los personajes más odiados de la serie, y con razón.

4. Saga de Water 7: Kuzan

Crunchyroll

One Piece siempre presenta a personajes poderosos de formas peculiares. La presentación de Kuzan no fue excepción debido a su intensa, atormentadora e hilarante forma de hacerlo. Anteriormente conocido como Almirante Aokiji, Kuzan es ahora uno de los Diez Capitanes Titánicos de los Piratas Barbanegra.

Tiene el poder de la fruta del diablo de tipo logia llamada Hie Hie. Esta puede crear hielo suficiente para cubrir a un Rey del Mar y varios kilómetros cuadrados de océano en cuestión de instantes. Kuzan sólo apareció brevemente en la Saga de Water 7, pero asustó a Robin y a los demás con sus poderes demenciales.

5. Saga de Thriller Bark: Bartholomew Kuma

Crunchyroll

A pesar de ser presentado como un antagonista, Kuma es uno de los aliados más importantes de los Piratas del Sombrero de Paja. Fue introducido como Señor de la Guerra en la Saga de Thriller Bark. Este personaje es el cerebro detrás de la icónica escena de Zoro “no ha pasado nada”.

Su fruta Nikyu Nikyu le otorga una serie de poderes tanto fuertes como versátiles. En Sabaody, envió a los Sombrero de Paja a diferentes islas para que pudieran desarrollar sus habilidades. Durante dos años, salvó a Thousand Sunny hasta que la tripulación regresó. Cuando piensas en todos sus sacrificios, es realmente trágico que una persona tan amable tuviera un destino tan cruel.

6. Saga de la Guerra en la Cumbre: Shanks

Crunchyroll

La Saga de la Guerra en la Cumbres es un arco terriblemente largo pero que tiene una buena ración de momentos desgarradores. La guerra entre los piratas y los Marines duró una eternidad, y ambos bandos sufrieron varias bajas. El objetivo era acabar con Ace y Edward Newgate (Barbablanca). Sin embargo, después de que ambos murieran, nadie dejó de luchar.

El hombre que puso fin a aquella desdichada guerra no es otro que el pelirrojo Shanks. Este llegó con su tripulación y desafió a todos los que querían seguir luchando. Como era de esperar, ese audaz movimiento detuvo la guerra, estableciendo la reputación de Shanks como uno de los piratas más temibles de todo el universo de One Piece.

7. Saga del Mar del Oeste (Arco del Hombre Pez): Monkey D. Luffy

Crunchyroll

Luffy apenas pudo asimilar la muerte de su hermano. No sólo Ace murió en sus brazos, sino que todo fue para protegerlo. El protagonista pierde por completo la sonrisa ante su primer y mayor fracaso. Tardó un tiempo en recuperarse, y contó con la ayuda de Hancock, Jinbei y Rayleigh.

Rayleigh, el antiguo vicecapitán de los Piratas de Roger, pasó dos años entrenando a Luffy, enseñándole todo sobre su Haki y a utilizar al máximo sus habilidades de la fruta del diablo. La Saga del Mar del Oeste es la primera de One Piece tras el salto temporal, y no falla a la hora de potenciar al protagonista.

El Haki del Conquistador de Luffy derribó a 50.000 hombres-pez a la vez, y también dominó a Hody Jones con facilidad.

8. Saga de Dressrosa: Almirante Fujitora

Crunchyroll

Esta es la saga de One Piece, en la que los Sombrero de Paja entran en el Nuevo Mundo, una franja de océano mucho más peligrosa que la primera mitad del Grand Line. La alianza entre Luffy y Trafalgar Law les lleva a Dressrosa, donde deben destruir la fábrica de SMILE.

Sin embargo, como el asunto afecta a los Piratas del Sombrero de Paja, las cosas empiezan a ir cuesta abajo… en muchos sentidos. Uno de los obstáculos es el almirante Fujitora, que aparece por primera vez en Dressrosa y se convierte en el personaje más fuerte de toda la Saga. Fujitora tiene el poder de controlar la gravedad y hacer caer meteoritos: no hay mucha gente capaz de contraatacar a eso, ¿no?

9. Saga de Whole Cake Island: Charlotte Linlin

Crunchyroll

Esta Saga gira en torno a Sanji, ya que los Sombrero de Paja se dividen en dos grupos. Un grupo parte hacia Wano, mientras que el otro se dirige a los dominios de Big Mom para rescatar a su amigo Sanji. Sin duda, Big Mom es el personaje más fuerte de toda la Saga, lo cual tiene sentido ya que la serie necesita darle emoción a este personaje como una de los Cuatro Emperadores.

Los Sombrero de Paja consiguen rescatar a Sanji, pero no derrotan a Big Mom. De hecho, esta los odió mucho, sobre todo a Luffy, por haberle gastado varias bromas. Los poderes de fruta del diablo de Big Mom, su Haki y su gigantesco tamaño la convierten en un monstruo digno de ostentar el título de Emperatriz del Mar.

10. Saga del País de Wano: Shanks

Crunchyroll

Shanks no aparece a menudo en la serie, pero siempre que lo hace se lleva el protagonismo. Al igual que ocurre en la Guerra de la Cumbre, Shanks aparece al final de la Saga de Wano. Tras finalizar la batalla, el Almirante Aramaki entra descaradamente en Wano para capturar a los piratas heridos.

Incapaz de soportar esta atrocidad, Shanks utiliza su Haki del Conquistador desde kilómetros de distancia para ahuyentar al Almirante. Shanks es probablemente el único personaje de toda la serie que puede intimidar a un Almirante sólo con su Haki.

Aramaki detiene instantáneamente su ataque mientras Shanks se marcha hacia Elbaf, haciendo que los fans se queden boquiabiertos ante esta asombrosa escena.

Para seguir leyendo más noticias de One Piece y otros temas de entretenimiento, sigue muy atento a Dexerto.