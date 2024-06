One Piece Capítulo 1119: fecha de estreno y posibles spoilers

El mensaje de Vegapunk vuelve a ser un tema central en el nuevo capítulo, y también seremos testigos de la transformación Nika de Bonney, así que esto es lo que necesitas saber sobre el capítulo 1119 de One Piece.

El anime de One Piece está atrasado al manga, donde Luffy finalmente llega al barco de los Gigantes, pero los antagonistas continúan persiguiéndolo. Tras recuperarse con la comida proporcionada por los Gigantes, Luffy recupera su fuerza total. Cuando Mars ataca la nave, Luffy se ve obligado a activar su forma Gear 5.

No solo eso, sino que también anima a Bonney a usar esta forma. Gracias a su habilidad de Futuro Distorsionado, Bonney puede adoptar la misma forma Nika. Mientras tanto, el Gigante de Hierro sigue hundiéndose en el mar y escucha los Tambores de Liberación.

Sumado a esto, Vegapunk vuelve a transmitir, pero aún no ha revelado su mensaje a aquellos conocidos como “D”. Es probable que el próximo capítulo resuelva todas las incógnitas sobre la transformación de Bonney.

Fecha de estreno del capítulo 1119 de One Piece

Como no hay descanso esta semana, el capítulo 1119 de One Piece se publicará el domingo 30 de junio de 2024, 17:00 (hora española). Puedes leer los últimos capítulos gratis en Manga Plus.

Los horarios de estreno en otros países de hispanoamérica son:

Argentina: a las 12:00 horas

Bolivia: a las 11:00 las horas

Brasil: a las 12:00 horas

Chile: a las 11:00 horas

Colombia: a las 10:00 horas

Costa Rica: a las 09:00 horas

Cuba: a las 11:00 horas

Ecuador: a las 10:00 horas

El Salvador: a las 09:00 horas

Estados Unidos (Washington DC): a las 11:00 horas

Estados Unidos (PT): a las 08:00 horas

Guatemala: a las 09:00 horas

Honduras: a las 09:00 horas

México: a las 09:00 horas

Nicaragua: a las 09:00 horas

Panamá: a las 10:00 horas

Paraguay: a las 11:00 horas

Perú: a las 10:00 horas

Puerto Rico: a las 11:00 horas

República Dominicana: a las 11:00 horas

Uruguay: a las 12:00 horas

Venezuela: a las 11:00 horas

Spoilers del capítulo 1119 de One Piece

El capítulo 1119 de One Piece se centrará en la continuación del enfrentamiento entre Luffy y Bonney contra Mars. Dado que Bonney no puede mantener su Futuro Distorsionado por mucho tiempo, es probable que se agote de energía en este capítulo, según indican los informes filtrados.

Además, el mensaje de Vegapunk continúa su difusión dede el capítulo 1118, sin que los Gorosei puedan detenerlo otra vez. La tripulación está preparándose para escapar de la isla, ya que el arco de Elbaf comenzará en unos meses. También se explorará la misteriosa presencia que los Gorosei han detectado en el barco de los gigantes.

Se espera que el capítulo presente el regreso del Gigante de Hierro, quien recupera su fuerza al escuchar los tambores de liberación.

Los spoilers suelen filtrarse unos días antes del lanzamiento oficial del capítulo, así que estaremos actualizando esta información tan pronto como tengamos más detalles sobre el capítulo 1119 de One Piece.

