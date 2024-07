Tier List de Boku no hero: estudiantes de la Clase 1-A de peor a mejor

Con Boku No Hero a punto de terminar, ya es hora de que echemos un vistazo a los estudiantes de la Clase 1-A y veamos cuáles son mejores.

Como la mayoría de las series de manga y anime shonen, Boku no Hero cuenta con muchos personajes. Pero nuestra atención se enfoca en el centro del mismo: Clase 1-A. Al ser los personajes centrales de la historia, son los que aparecen con más frecuencia en el manga y el anime de superhéroes, lo que nos da más oportunidades de conocerlos y juzgarlos.

El enorme reparto principal nos da más opciones para elegir personajes a los que arraigar. Pero como resultado, no todos tienen el mismo tiempo en pantalla ni el mismo desarrollo. Mientras que estudiantes como Deku, Bakugo, Shoto y Ochako tienen arcos argumentales bien escritos, apenas vemos a personajes como Sato, Ojiro, Koda y Sero.

Aun así, el creador del manga Kohei Horikoshi se asegura de dar a todos al menos una oportunidad de brillar. Aunque muchos están a la altura de esos momentos, otros son decididamente decepcionantes. Ahora nos toca decidir quién ha conseguido impresionar y quién no.

20. Minoru Mineta (Grape Juice)

Kohei Horikoshi/Bones

Que Mineta acabe en el último puesto de esta tier list de estudiantes de la clase 1-A de Boku No Hero no debería sorprender a nadie. El peor del grupo en todos los sentidos, es la respuesta de la serie al tropo del pervertido, tan frecuente.

En todas las escenas en las que aparece, Mineta es tremendamente inapropiado no solo con sus compañeras, sino también con los profesores y los héroes. Por si fuera poco, también es un cobarde con pocas cualidades redentoras.

Sin duda, My Hero Academia le da breves momentos para brillar aquí y allá, pero la falta de cambios en su personalidad y su decepcionante Quirk no le han hecho ganarse el cariño de los fans.

19. Rikido Sato (Sugarman)

Kohei Horikoshi/Bones

Aunque Boku no Hero es conocida por tener personajes bien construidos, ese no es el caso de todos. Y ciertamente no es el caso de Rikido Sato, alias Sweets Hero: Sugarman.

No sabemos mucho de Sato, salvo su Quirk Sugar Rush y que le gusta hornear. Es un estudiante mediocre con una destreza en el combate por debajo de la media y que apenas contribuye a la historia. Al igual que otros personajes de clase 1-A, está ahí sin más.

18. Mashirao Ojiro (Tailman)

Kohei Horikoshi/Bones

Apodado “el estudiante más normal de la clase 1-A”, Ojiro en Boku no Hero es precisamente eso. A pesar de tener un Quirk que altera ligeramente su cuerpo (tiene cola), es el típico Joe que lucha principalmente con artes marciales.

Mientras que incluso un personaje horrible como Mineta llama la atención de los espectadores con sus perversas payasadas, el siempre mediocre Ojiro nunca lo hace. Él, como muchos otros personajes de la serie, simplemente se desvanece en un segundo plano la mayor parte del tiempo.

17. Koji Koda (Anima)

Kohei Horikoshi/Bones

En cuanto a su papel en la historia, Koda es igual que Sato y Ojiro. Sin embargo, tiene un carácter ligeramente mejor escrito, ya que le vemos intentar superar su timidez para trabajar mejor con sus compañeros y esforzarse por alcanzar su sueño de convertirse en héroe.

Tímido e introvertido, es un heteromorfo al que le encantan los animales. Su Quirk, Anivoice, le permite comunicarse con cualquier animal, incluso con bichos y hormigas. Esto se convierte en una gran ayuda durante la Guerra Final.

16. Mina Ashido (Pinky)

Kohei Horikoshi/Bones

Extrovertida, divertida y segura de sí misma, Mina parece una persona agradable. Sin embargo, cuando se trata de su papel en la historia, se ve eclipsada por la mayoría de sus compañeros.

No es de extrañar, dado el elenco de Boku no Hero. Esto, unido a su Quirk relativamente débil, la ha mantenido alejada de los focos la mayor parte del tiempo.

Desgraciadamente, incluso cuando aparece en pantalla, lo hace de forma mediocre y sin ningún momento conmovedor. No hay ninguna pelea intensa uno contra uno en la que podamos animarla, ni siquiera una escena en la que se la vea superando sus límites.

15. Hanta Sero (Cellophane)

Kohei Horikoshi/Bones

No es ningún secreto que Boku no Hero se inspira en los cómics de superhéroes estadounidenses. Kohei Horikoshi no solo lo ha admitido, sino que ha creado un personaje como guiño a Marvel.

Desde el primer momento en que conoces a Sero, no puedes evitar comparar sus poderes con los de Spiderman. Es más, el adolescente es fan de un superhéroe estadounidense que se parece bastante a nuestro Spidey particular.

Sin embargo, Sero sigue siendo un admirador, sin llegar nunca a la altura de su inspiración. Aparece sobre todo como alivio cómico junto a Kirishima y Kaminari. Pero su simpática personalidad y su pertenencia a la “BakuGang” le han dado un impulso de popularidad.

14. Kyoka Jiro (Earphone Jack)

Kohei Horikoshi/Bones

Jiro, la estrella del rock de la clase 1-A, es una de las heroínas de Boku no Hero más simpáticas. Es introvertida, le encanta la música y nunca se priva de burlarse de sus amigos.

Jiro es también una joven valiente que elige convertirse en héroe a pesar de tener la opción más fácil de ser músico, como sus padres. Como la mayoría de sus compañeros de clase, no tiene mucho tiempo en pantalla. Pero a diferencia de muchos de ellos, cuando lo hace, hace que cuente.

Desde arrasar en el festival cultural de Estados Unidos hasta luchar contra All For One y perder la oreja, acapara la atención sin esfuerzo. Además, su canto hace que Eri sonría por primera vez en años, y eso por sí solo ya la convierte en una superheroína a mis ojos.

13. Mezo Shoji (Tentacole)

Kohei Horikoshi/Bones

Boku no Hero ha señalado las dificultades a las que se enfrentan los heteromorfos una y otra vez. Sin embargo, mientras Spinner actuó contra los prejuicios y eligió el lado oscuro, Shoji decidió convertirse en héroe para salvar a la gente a pesar de lo que sufrió.

Sólo eso ya le convierte en uno de los mejores héroes que existen. No sólo eso, ha intentado proteger a sus compañeros una y otra vez con auténtico cariño y amabilidad. Además, a menudo se le ve protegiendo a las chicas de Mineta, y eso siempre cuenta.

12. Tsuyu Asui (Froppy)

Kohei Horikoshi/Bones

¿A quién no le gusta Tsuyu? Incluso a los fans más fríos puede gustarles esta aspirante a héroe de corazón bondadoso y recto. Junto con sus rasgos únicos, parecidos a los de una rana, estaba destinada a ser un éxito.

Tsuyu es una chica valiente que quiere proteger a sus amigos. Sin embargo, también es realista, como demuestra su desacuerdo con el plan de Kirishima de rescatar a Bakugo. No todos los héroes tienen que ser testarudos y abnegados; también necesitamos algunos que piensen en el futuro.

11. Denki Kaminari (Charger Bolt)

Kohei Horikoshi/Bones

Aunque Kaminari no es el mejor luchador, ni siquiera el más inteligente, lo compensa con sus divertidas payasadas. Es uno de los miembros del “BakuSquad”, siempre anda con Kirishima y Sero y no teme burlarse del usuario de la Explosión.

Sin embargo, a pesar de ser un personaje cómico, posee un Quirk muy poderoso que, si se usa correctamente, puede incluso competir con la Explosión de Bakugo.

Por desgracia, no llegamos a verle usar todo el potencial de la Electrificación. Aun así, su dinámica con sus compañeros de clase y más tarde con Shinso es suficiente para que ocupe un lugar destacado en esta lista.

10. Momo Yaoyorozu (Creati)

Kohei Horikoshi/Bones

Además de Shoto, la única otra estudiante que ha conseguido entrar en la U.A. por recomendación es Momo. Es la más lista y rica de la clase y tiene uno de los Quirks más complicados de sus compañeros.

Francamente, si la Creación perteneciera a alguien que no fuera Momo, no sería capaz de utilizarla con mucha eficacia, lo que dice mucho de su inteligencia.

El desarrollo del personaje de Momo se centra en su confianza en sí misma y en su capacidad de liderazgo. Al principio, le cuesta tomar decisiones. Pero con el tiempo, lo supera, no sólo llevando su Quirk a nuevas cotas, sino también inspirando a sus compañeros para que den lo mejor de sí mismos.

9. Fumikage Tokoyami (Tsukuyomi)

Kohei Horikoshi/Bones

Tokoyami tiene sin duda la apariencia más singular de los 20 estudiantes de la Clase 1-A de My Hero Academia. Con cabeza de pájaro y cuerpo humano, es imposible no fijarse en él.

Su Quirk, Sombra Oscura, es uno de los poderes más intrigantes de la historia. Y es que no es sólo un poder, sino una entidad con personalidad propia que vive en su interior.

Como personaje, Tokoyami tenía mucho potencial. Sin embargo, no todo se explora en la historia. No obstante, podemos vislumbrar su desarrollo tras su periodo de prácticas con Hawks. Los dos tienen una dinámica adorable y es agradable ver a Tokoyami florecer bajo la guía de Hawks.

8. Toru Hagakure (Invisible Girl)

Kohei Horikoshi/Bones

Durante mucho tiempo, nadie prestó atención a la chica invisible de la Clase 1-A, por lo que llama la atención que esté aquí en la tier list de estudiantes de Boku no Hero. Solo despertó un poco de curiosidad entre los fans cuando muchos sospecharon que era la traidora de U.A.

No es hasta el arco del traidor de U.A. cuando nos enteramos de la joya que es Hagakure. Aunque pasa desapercibida, es imposible no darse cuenta del papel que desempeña más adelante en la serie. Además, tiene uno de los mejores diseños de personaje de My Hero Academia (si no se le da demasiada importancia).

7. Yuga Aoyama (Can’t Stop Twinkling)

Kohei Horikoshi/Bones

A diferencia de Hagakure, nos vemos obligados a fijarnos en Aoyama desde el principio. Pero no en el buen sentido. Demasiado llamativo, con un diseño de personaje penoso y un nombre de héroe aún más penoso, no le presto demasiada atención.

Pero cuando por fin conocemos su verdad, no podemos evitar verlo bajo una nueva luz. Es algo en lo que Deku podría haberse convertido si las circunstancias hubieran sido diferentes y Deku no fuera quien es.

Sin embargo, eso es lo que hace que Aoyama sea tan cercano y humano. Hay poca gente como Deku, pero siempre se aprovechan de las personas vulnerables, como Aoyama. Además, su redención tras la revelación es sencillamente inspiradora.

6. Tenya Iida (Ingenium)

Kohei Horikoshi/Bones

Hacia el comienzo de Boku no Hero, estábamos seguros de que Iida sería uno de los personajes centrales de la serie. Y así fue, al menos hasta Vs. Hero Killer Arc. Entonces Iida se perdió de alguna manera entre la multitud de la Clase 1-A.

Pero el representante de la clase hace una notable reaparición durante la Guerra Final. De hecho, es gracias a él que Shoto alcanza a su familia en el último momento y detiene a Dabi, salvándoles la vida.

Sin embargo, Iida tenía más potencial que ser un personaje auxiliar para Shoto. Es amigo íntimo de Deku y Ochako. Pero, a diferencia de ellos, no es el centro de atención durante mucho tiempo. Si lo hubiera hecho, quizá se habría clasificado mejor como uno de los mejores personajes de My Hero Academia.

5. Eiijiro Kirishima (Red Riot)

Kohei Horikoshi/Bones

Los tipos que hablan a gritos de hombría son cualquier cosa menos eso… a menos que el tipo sea Kirishima. Fuerte, amable y caballeroso, es un adolescente de gran corazón con mucha paciencia. Después de todo, ¿cómo iba a hacerse amigo de Bakugo sin ella?

Aunque su amistad con Bakugo no es todo lo que hay en él, sin duda le hace ganar puntos entre los fans. Su dinámica es hilarante y adorable al mismo tiempo, y muy entretenida.

Y lo que es más importante, Kirishima es una persona muy valiente que comprende sus limitaciones y se esfuerza por mejorarlas. También tiene una conciencia muy fuerte, algo que le convierte en un héroe increíble.

4. Ochako Uraraka (Uravity)

Kohei Horikoshi/Bones

Las protagonistas femeninas han avanzado mucho desde la Sakura de Naruto y la Orihime de Bleach, y Ochako es un ejemplo asombroso de ello. Aunque es tan amable como las otras dos, también está muy bien escrita, con personalidad y objetivos propios.

Eso no quiere decir que Ochako no caiga en el agotador y repetitivo tropo del romance shonen. Sin embargo, no deja que eso frene en absoluto sus aspiraciones. Para ella, que le guste Deku siempre irá por detrás de salvar a la gente y cumplir su sueño (como debe ser).

El Quirk de Ochako puede parecer divertido, pero ella lo convierte magistralmente en algo apropiado para el combate gracias a sus habilidades en las artes marciales. Es muy refrescante ver a una heroína shonen enfrentarse a sus propias batallas y ganarlas como una profesional en lugar de pedir ayuda a gritos al protagonista.

3. Shoto Todoroki (Shoto)

Kohei Horikoshi/Bones

De todos los estudiantes de la clase 1-A de Boku no Hero, Shoto es el que tiene más energía de protagonista. Está dotado de un aspecto único y un Quirk muy poderoso, tiene un trasfondo bien escrito e intensos problemas con su padre.

Sin embargo, el comienzo de la serie fue bastante anodino. De hecho, no le presté mucha atención hasta el U.A. Sports Festival, donde conocimos parte de su historia y se produjo el explosivo (literalmente) combate entre Deku y él.

Desde entonces, Shoto no ha hecho más que mejorar. No sólo se ha hecho más fuerte, sino que también ha experimentado un increíble desarrollo de su carácter. Desde superar el odio hacia su padre hasta aceptar la totalidad del Quirk, el aspirante a héroe se convierte en la persona que Endeavor no pudo ser.

2. Katsuki Bakugo (Great Explosion Murder God Dynamight)

Kohei Horikoshi/Bones

Para ser sinceros, sabíamos desde el principio que Bakugo experimentaría un gran desarrollo de su personaje después de empezar como un matón. Pero nunca predijimos lo bien pensado y sincero que sería su arco de redención.

Es difícil calibrar al verdadero Bakugo, ya que está oculto bajo su explosiva personalidad. Pero, como acabamos descubriendo, bajo su arrogancia y cabezonería se esconde una persona insegura que no se siente cómoda compartiendo sus verdaderos sentimientos.

Todo el arco argumental de Bakugo gira en torno a su relación con Deku. Ha acosado al otro chico durante casi toda su vida. Más tarde nos enteramos de que siempre se ha sentido inferior a Deku y de que ha actuado así por su culpa. Verle aceptar sus propias debilidades y trabajar para rectificarlas ha sido una de las partes más satisfactorias de My Hero Academia.

1. Izuku Midoriya (Deku)

Kohei Horikoshi/Bones

Para sorpresa de nadie, el primer puesto pertenece al propio protagonista. Y se lo ha ganado a pulso, dado lo mucho que ha crecido Deku a lo largo de la historia. Ha aprendido a ver el mundo desde el blanco y negro hasta el gris que realmente es.

Cuando empezó Boku no Hero, muchos la criticaron por ser una imitación de Naruto, con un protagonista muy amable pero desvalido y su rival superior. Sin embargo, Deku hace callar a todo el mundo con cada arco, desarrollándose tanto en poder como en carácter.

Deku no es Naruto. Su bondad y empatía son totalmente suyas, al igual que sus debilidades. Empieza desde abajo y trabaja hasta que es digno de blandir el Quirk supremo que le regaló su ídolo. Y después de todo, espero de verdad que consiga conservar el Uno Para Todos y se convierta en el héroe más grande que merece ser.

¡Y eso es todo! Si quieres más contenido de Anime, puedes ver los mejores animes como Chainsaw Man o lo que sabemos de la Temporada 2 de Blue Lock.