Blue Lock Temporada 2: fecha de lanzamiento, tráiler y todo lo que sabemos

Luego de su primera temporada, los jugadores están teniendo un descanso que no durará mucho, ya que el momento de la segunda temporada de Blue Lock está cada vez más cerca y acá te compartimos los detalles.

Blue Lock estableció un estándar bastante claro para los animes deportivos en el año 2022, infundiendo al fútbol con elementos Shonen. El manga de Muneyuki Kaneshiro y Yusuke Nomura se posicionó instantáneamente como uno de los mejores, especialmente para los fanáticos del fútbol entre el público de Demon Slayer o One Piece.

La primera temporada del anime fue tan exitosa que tuvimos la película “Episodio Nagi”. Ahora la pregunta es:¿cuándo veremos la temporada 2 de Blue Lock?

Blue Lock Temporada 2: Fecha de estreno

La segunda temporada de Blue Lock se estrena el sábado 5 de octubre de 2024. Si tenemos en cuenta que la primera temporada inició en octubre de 2022, entonces podemos llegar a la conclusión de que el calendario por temporadas es de cada 2 años.

La segunda temporada se confirmó a principios de 2023, cuando terminó la primera. De hecho, el viaje de Yoichi Isagi para convertirse en el mejor delantero de la historia de Japón tuvo un comienzo tan fuerte que también tuvimos una película basada en el spin-off: Episodio Nagi, en verano de 2024.

¿Cuáles capítulos del manga se adaptarán?

La segunda temporada de Blue Lock debería cubrir los capítulos 95 al 151, concluyendo el Tercer Arco de la Selección y comenzando el Arco Sub-20. La primera temporada empezó con el Tercer Arco de la Selección, pero solo cubrió pocos capítulos, terminando en el capítulo 94 cuando Ego anuncia el partido contra la selección sub-20 de Japón.

El resto del arco muestra a todos los jugadores de Blue Lock tratando de ser seleccionados para los 11 puestos necesarios para enfrentarse al equipo nacional. El arco sub-20 se centra en el partido, donde Yoichi, Nagi y su equipo enfrentan la oposición más dura imaginable en un encuentro decisivo para determinar quién representará a Japón en el futuro.

El sub-20 es el penúltimo arco y uno de los más llenos de acción en términos de fútbol auténtico, ofreciendo muchas secuencias impresionantes de intentos de gol y otras maniobras.

Acá están los arcos del manga de Blue Lock en orden:

Introducción (Capítulos 1-4, Temporada 1)

(Capítulos 1-4, Temporada 1) Primer arco de selección (Capítulos 5-38, Temporada 1)

(Capítulos 5-38, Temporada 1) Segundo arco de selección (Capítulos 39-86, Temporada 1)

(Capítulos 39-86, Temporada 1) Tercer arco de selección (capítulos 87-108, temporadas 1 y 2)

(capítulos 87-108, temporadas 1 y 2) Arco U-20 (Capítulos 109-151, Temporada 2)

(Capítulos 109-151, Temporada 2) Arco de la Liga Neoegoísta (Capítulos 152-268)

Tráiler de la segunda temporada de Blue Lock

El tráiler de la segunda temporada de Blue Lock fue estrenado en julio de 2024 durante la Anime Expo. Aún no tenemos un vistazo de los jugadores sobre el campo de juego, pero esto seguro cambiará más adelante, cuando tengamos más vistazos de todo lo que se viene.

El tráiler vuelve a confirmar el estreno se esta nueva temporada para octubre de 2024.

¿Es necesario ver la película antes de la temporada 2?

No, no es obligatorio ver la película Episodio Nagi antes de ver la temporada 2. De todas formas esto no estaría mal. El spin-off vuelve a contar la primera temporada desde las perspectivas de Seishirō Nagi y Reo Mikage, mostrando su asociación y dándonos más contexto para muchos de los aspirantes de Blue Lock.

Dado que Episodio Nagi es, en última instancia, un spin-off y que el verdadero protagonista es Yoichi, no te perderás de nada si no la ves. Sin embargo, es muy probable que en la segunda temporada hayan referencias que no entiendas, así que si quieres disfrutar de la experiencia al máximo, te recomendamos ver la película.

Número de episodios de Blue Lock Temporada 2

La segunda temporada de Blue Lock contará con 14 episodios. Aunque es menos en comparación con los 24 episodios de la primera temporada, es comprensible debido a la inclusión de la película y el material que se está adaptando.

La producción de Episodio Nagi habría requerido muchos recursos de Eight Bit. El arco Sub-20 abarca 42 capítulos, y si sumamos los capítulos restantes del arco de la tercera selección, la temporada será más corta, pero aún así estará llena de episodios muy emocionantes, dejando el último arco para una posible tercera temporada (y ojalá que lleguemos a esa etapa).

Y esa es toda la información que conocemos sobre la temporada 2 de Blue Lock.