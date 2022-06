El modo control regresa a Apex Legends con muchos cambios y correcciones

Load More

Desde que empezó la temporada en mayo, no hemos podido jugar el modo de juego de Control en Apex Legends, y parece que el equipo lo ha usado a su favor. Por ello tendremos los siguientes cambios:

Así es, lectores, Control está de vuelta de Apex Legends, pero no será exactamente como lo recordamos. El mayor cambio que nos encontraremos será en el mapa, y es que junto Olympus y Punto Tormenta, Final del Mundo hará su debut en Control . Ahora deberemos de capturar todo tipo de puntos interés junto a zonas de lava.

by Paula González