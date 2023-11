Cómo derrotar a Ketheric Thorm en Baldur’s Gate 3: consejos y estrategia

Ketheric Thorm es el villano principal del Acto 2 en Baldur’s Gate 3, y aquí te explicamos cómo puedes derrotar al líder de la secta de la Absoluta.

Baldur’s Gate 3 ofrece a los jugadores desafíos épicos, desde enfrentarte a una Saga hasta disipar la maldición de las Sombras. Uno de los encuentros más formidables es con Ketheric Thorm. Este noble de Baldur’s Gate se ha convertido en un jefe que pondrá a prueba tus habilidades tácticas y estratégicas.

Aquí te proporcionamos una guía paso a paso para ayudarte a derrotar a Ketheric Thorm y salir victorioso en esta difícil batalla.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Antes de ir a por Ketheric Thorm en Baldur’s Gate 3, deberías ir a por Canción Nocturna

Encontrar la Canción Nocturna es clave para derrotar a Ketheric Thorm. O bueno, al menos es… recomendable. Muy recomendable. Con Canción Nocturna de tu lado, Thorm habrá perdido poder, y además será un aliado formidable en el combate.

Larian Studios

Antes de enfrentarte a Ketheric Thorm, asegúrate de que tu grupo esté completamente preparado. Verifica tus inventarios, equipa a tus personajes con las mejores armas y armaduras disponibles y asegúrate de tener pociones y otros objetos curativos a mano.

Configura bien tu equipo y planea tu estrategia

Conoce las habilidades y debilidades de tu grupo. Asegúrate de tener una combinación equilibrada de personajes que puedan infligir daño a distancia y cuerpo a cuerpo, así como personajes que puedan curar o proporcionar apoyo mágico. Utiliza las habilidades especiales de tus personajes de manera estratégica para maximizar el daño y minimizar el riesgo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Antes de iniciar la batalla, planifica tu posición táctica. Aprovecha el terreno para obtener ventajas, como la cobertura de obstáculos o la altura. Coloca a tus personajes en lugares estratégicos para asegurar un ataque coordinado y minimizar los ataques de área que Ketheric Thorm pueda utilizar.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Fase de inicio

Inicia la batalla con tus mejores habilidades y hechizos. Aprovecha cualquier debilidad específica que tenga Ketheric Thorm y coordina ataques para maximizar el daño durante las primeras rondas. Cura a Canción Nocturna cuando lo necesite, te vendrá bien que ella vaya repartiendo mamporrazos.

Mantén un ojo en la salud de tus personajes y utiliza pociones y hechizos de curación de manera estratégica. No dudes en retirar temporalmente a personajes heridos para evitar que sean eliminados de la batalla.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Observa el comportamiento de Ketheric Thorm durante la batalla. Ajusta tu estrategia según sus acciones y utiliza tácticas defensivas cuando sea necesario. Ketheric Thorm puede marcar a tus personajes como objetivo de todos los ataques, así que no vayas a descuidar a ninguno. Asegúrate de que los más débiles se mantienen lejos de Ketheric.

Una vez venzas a Ketheric Thorm la primera vez, te tocará ir a por un cerebro gigante en Baldur’s Gate 3

La primera batalla en las Torres Alzaluna terminará y dará paso a una nueva zona que te recordará mucho al inicio de tu viaje. En esta zona podrás rescatar a los Tiefflings presos junto a otros prisioneros, así como descubrir qué se esconde realmente tras la secta de la Absoluta.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Larian Studios

Mientras que Gortash y Oran (Orin, no sé por qué le cambiaron el nombre en español) se marcharán, tendrás que volver a enfrentarte a Ketheric, y esta vez no podrá huir de ti, será la definitiva. Sin embargo, posicionarse alrededor del Cerebro no es la mejor de las ideas, por lo que solo recomendamos tener en esta zona a tus personajes cuerpo a cuerpo. Mantén a los magos y clérigos apartados, pero vigilando a los enemigos que enviará Thorm a por ellos.

Si has podido rescatar a Isobel, no tendrás mucho de qué preocuparte. Pero si por el contrario Ketheric se la llevó, me temo que ahora será tu enemiga aquí. Puedes “saltarte” el matarla y derrotar a Ketheric para terminar la batalla. Sin embargo, a mí me pasó que Isobel moría igualmente al finalizar el combate, lo que deja muy triste a Canción Nocturna y muy cabreada a Jaheira.

El artículo continúa después del anuncio.