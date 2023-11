Cómo reservar la edición física Deluxe de Baldur’s Gate 3: fecha de lanzamiento, precio y más

Baldur’s Gate 3 tendrá su lanzamiento en físico con la edición Deluxe y que vendrá con varios artículos. Si estás interesado en ella te contamos cuándo se lanza, cómo reservarlo, lo que contiene y muchísimo más.

Debido a su excepcionalidad Baldur’s Gate 3 no solo se ha convertido en uno de los juegos aspirantes a ser el juego del año, sino también uno de los más populares de este 2023. Ha conquistado los corazones de millones de jugadores y también ha conseguido que sigan jugando durante más tiempo que la mayoría de los juegos centrados en un solo jugador.

Con tantísimo éxito y reconocimiento, Larian Studios ha dado más información sobre el esperado lanzamiento físico del juego. Para que no te pierdas ni un solo detalle te contamos cómo reservar la Edición física, cuánto costará, su fecha de lanzamiento y mucho más.

Fecha de lanzamiento de la Edición Deluxe física de Baldur’s Gate 3

Los pedidos anticipados se enviarán en el primer trimestre de 2024 según explica Larian. Es bastante probable que la desarrolladora no haya dado una fecha concreta porque todavía seguirá calculando los detalles de la logística del envío.

En el momento en el que el estudio dé una fecha más sólida actualizaremos la noticia. ¡Estad atentos!

Contenido de la edición física Deluxe de Baldur’s Gate 3

La edición Deluxe de Baldur’s Gate 3 mantiene el contenido de la edición Deluxe del juego además de varios extras físicos. Aquí tienes una lista de todo lo que recibirás al reservar el juego:

Juego físico (disco) de Baldur’s Gate

Mapa del mundo

32 pegatinas del juego

2 parches para la ropa del juego

Póster de Baldur’s Gate 3

Banda sonora de Baldur’s Gate 3 (tres discos)

Caja especial de la Edición Deluxe

Contenidos digitales (banda sonora, libro de arte, varios DLC…)

Larian Games

Precio de la edición física Deluxe

La edición Deluxe de Baldur’s Gate 3 costará 79,99€. Teniendo en cuenta la cantidad de extras que incluye, es un precio bastante bueno para uno de los lanzamientos más importantes del año y de un aspirante al GOTY.

Cómo reservar la Edición Deluxe física de Baldur’s Gate 3

Si te gusta mucho todo lo que has visto hasta ahora, la Edición está disponible para reserva exclusivamente en el sitio web de Larian. Además, podemos seleccionar la región en la que estemos para la conversión de precios.

Del mismo modo, hay que subrayar que Larian ha confirmado que no es una edición coleccionista por lo que no te preocupes si no eres capaz de conseguir una versión en la primera ronda de pedidos.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber hasta el momento sobre la nueva edición de Baldur’s Gate 3. En el caso de que algo cambie actualizaremos al instante la noticia. Estad atentos.