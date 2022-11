Call of Duty estaría preparando un spin off de Ghost

Simon “Ghost” Riley ha sido un éxito para Infinity Ward desde su aparición en la franquicia y ahora parece que el estudio podría estar interesado en darle su propio spin off de Modern Warfare 2.

Sin duda alguna, la historia de Ghost en Call of Duty es amplia. Y gracias a ella la comunidad ha estado durante más de una década intrigada por su icónico aspecto y su personalidad en los títulos.

Por supuesto, su protagonismo no ha hecho más que crecer desde el lanzamiento del último juego. Con ello, ahora parece que Infinity Ward está preparando motores para darle a la comunidad lo que quiere. Según los rumores tendríamos la precuela en la que se nos explicaría cómo entró al Task Force 141 original.

Call of Duty estaría desarrollando la campaña para una historia de Ghost

La información proviene del filtrador RalphsValve. Este afirma que el equipo de desarrollo de Infinity Ward ha estado interesado en esta idea desde antes del lanzamiento del juego. Por ello, sienten que ahora podría ser el momento en que se convierta en algo más que una idea.

“En conversaciones con un asociado, la segunda expansión DLC de Modern Warfare 2 ampliará la historia de la Campaña con una mirada íntima y episódica detrás de los personajes más establecidos de Call of Duty, las facciones y la sangre nueva“, dijeron. “El enfoque de Infinity Ward sobre el contenido para un solo jugador para 2023 fue comparado con la serie antológica ‘The Dark Pictures’ de Supermassive Games“.

Como se ha dicho más arriba, de llegar a ocurrir el spin off de Ghost a Call of Duty sería como parte del segundo año de Modern Warfare 2. Oficialmente todavía no se sabe cómo será, pero seguramente Activision en los próximos meses empiece a darnos más información sobre lo que tiene por ofrecernos.

Hasta entonces parece que tendremos que conformarnos con repetir la campaña para calmar nuestras ansias.