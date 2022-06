Cómo desbloquear la UGM-8 LMG en Warzone temporada 4

Load More

No sabremos exactamente la eficacia de la nueva LMG hasta que los jugadores la tengan en sus manos al comienzo de la cuarta temporada. Esperemos que sea otra fuerte adición a los arsenales de Warzone y Vanguard.

Las ametralladoras no suelen suponer un reto para el meta debido a su voluminoso tamaño, pero la UGM-8 podría convertirse fácilmente en la excepción. En la publicación del blog de la cuarta temporada, los desarrolladores la definieron como una “LMG móvil de alta cadencia de fuego que sobresale en la creación de fuego de supresión y en el empuje de las posiciones enemigas”.

Si no puedes esperar para hacerte con la LMG a base de ganar XP, también existe la opción de comprar un paquete con el arma en la tienda de CoD con dinero real. Sin embargo, el arma se puede desbloquear de forma gratuita, así que la elección es tuya.

Los desarrolladores aún no han confirmado qué nivel tendrá la UGM-8, pero si nos basamos en temporadas anteriores, esperamos que sea el nivel 15 o el 31.

Te alegrará saber que el UGM-8 está desbloqueado en Warzone y Vanguardia a través de los niveles gratuitos del Pase de Batalla de la Temporada 4. Esto significa que todos los jugadores pueden conseguir la nueva arma, tanto si han comprado el Pase de Batalla como si no.

La cuarta temporada de Warzone y Vanguard traerá un montón de contenido nuevo a ambos juegos. Ya hemos podido ver el nuevo mapa Bastión de la Fortuna que llegará al battle royale, y el regreso de Shi No Numa en Vanguard Zombies.

by Francisco García