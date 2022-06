¿Es el mapa del Bastión de la Fortuna de Warzone más grande que Rebirth Island?

Load More

Hay más edificios en el bastión de la Fortuna, lo que significa que los jugadores no tienen que aterrizar en caliente para ser saqueados. Si más jugadores consiguen buenas armas antes que nunca, la acción podría muy bien mantenerse en un nivel alto.

Unas zonas jugables más grandes suelen significar partidas más lentas y con menor interacción, pero puede que este no sea el caso en esta ocasión.

Destacados creadores como JGOD han intentado precisar la escala exacta, pero finalmente no han conseguido dar con las cifras definitivas.

La respuesta corta es que el Bastión de la Fortuna es definitivamente más grande, pero la comunidad no parece ponerse de acuerdo sobre cuánto más grande. El problema de comparar el tamaño de el Bastión de la Fortuna con el de la Isla del Renacimiento es que hay que asegurarse de que los dos mapas están correctamente escalados.

Warzone va a sufrir una gran transformación en la próxima temporada de Mercenarios de la Fortuna . Los desarrolladores no sólo han prometido cambios significativos en la jugabilidad de la próxima era del juego, sino que un nuevo mapa va a dar al modo Resurgimiento, favorito de los fans, un controvertido lavado de cara.

by Francisco García