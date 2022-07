Guía del Easter Egg de la fuente del Bastión de la Fortuna de Warzone: Cómo conseguir armas y ventajas

Load More

Obviamente, esto no es una ciencia exacta y cantidades menores de dinero podrían producir un botín de mayor nivel.

Puedes encontrar la “Fuente de Botín” en el POI de la Bodega en el mapa de Call of Duty: Warzone Pacific.

Uno de ellos es el regreso de los Zombies en Warzone , y completar esta actividad puede impulsarte en la dirección correcta. Aunque, si esto no se ajusta a tus gustos, y no tienes el dinero suficiente para un cargamento, hay una fuente en el mapa que te recompensará con objetos. Esto es todo lo que sabemos.

El mapa del Bastión de la Fortuna de Call of Duty: Warzone tiene un montón de secretos y trucos bajo la manga, así que vamos a explicarte el Easter Egg de la fuente del mapa y lo que puedes conseguir al usarlo.

by Francisco García