Microsoft habría ofrecido a Sony los derechos para incluir a Call of Duty en PS Plus

La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft puso a Call of Duty en una gran incógnita respecto a Sony, pero ahora Xbox ofrece a PlayStation Plus (PS Plus) los derechos de la saga.

En los últimos dos años, Microsoft ha anunciado sus planes de adquisición de los equipos de desarrollo más importantes de la industria del videojuego. En 2020 consiguieron por 7 500 millones de dólares Zenimax Media, la empresa matriz de Bethesda (Skyrim o Fallout). Ya en 2022, lanzaron un acuerdo multimillonario para comprar Activision Blizzard.

Mientras Sony y Microsoft intercambian golpes a través del sistema legal, esta última ha hecho ahora una oferta sin precedentes para apaciguar a su mayor rival. Los creadores de Xbox están abiertos a incluir títulos de Call of Duty en PS Plus, según sugiere un nuevo informe de Bloomberg.

Microsoft y su propuesta a PlayStation para incluir a Call of Duty en PS Plus

Call of Duty es uno de los juegos más vendidos cada año y Sony no quiere un futuro en el que dichos juegos ya no estén disponibles en su hardware.

Para mitigar estas preocupaciones, Microsoft propuso un acuerdo de 10 años que mantendría Call of Duty en PlayStation durante toda la generación PS5 y posteriores. Además, Microsoft se ha comprometido a llevar la exitosa saga también a las plataformas de Nintendo, para lo que ha llegado a otro acuerdo de 10 años.

Sin embargo, el acuerdo entre Microsoft y Sony no solo quedaría ahí. La última propuesta permitiría que los títulos anteriores de Call of Duty formaran parte de los niveles de suscripción a PS Plus. Cualquier jugador suscrito a un determinado nivel podría tener acceso ilimitado al catálogo de Call of Duty, en lugar de tener que comprar cada lanzamiento uno por uno.

Del mismo modo, incluso abriría la puerta a lanzamientos desde el primer día en PS Plus, lo que permitiría a la comunidad evitar por completo el precio anual. Aunque de momento no hay nada confirmado.

Al momento de redactar esta noticia Sony todavía ni ha aceptado o rechazado este acuerdo por lo que tendremos que esperar a los próximos meses para saber qué ocurre entre ambas empresas.