Top 10 streamers en español de Warzone más vistos en Twitch (Junio)

¿Quieres saber quiénes son el top 10 de Warzone de Twitch en español? ¡Empecemos! Aunque no te olvides de echarle un ojo a los 10 mejores streamers de Twitch en español y a las streamers en español que reinan la plataforma morada .

A pesar de los bugs y los problemas con los hackers, Warzone sigue siendo una categoría bastante regular dentro de Twitch. Aunque sus mayores retransmisores no son de los mejores jugadores del mundo muchos de ellos hacen que jugar a Warzone sea entretenido y la mejor manera de pasar el tiempo.

Actualmente hay varios shooters que compiten en los altos puestos de las categorías más vistas de Twitch como son VALORANT o Apex Legends, sin embargo, Call of Duty Warzone se mantiene y muestra de ello son los 10 streamers más vistos de Warzone en español de junio 2022.

by Paula González