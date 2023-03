Counter-Strike 2: todo lo que sabemos sobre “CSGO 2”, skins, motor Source 2 y mucho más

Los últimos rumores indican que pronto tendremos una secuela de Counter-Strike de 2012 trayéndonos así CSGO 2. Pero ¿son filtraciones reales? ¿qué cambiaría del título? Esto es todo lo que sabemos hasta ahora sobre ello.

CSGO es un juego con más de una década a su espalda y desde su lanzamiento ha recibido un puñado de actualizaciones. Durante este tiempo, el número de jugadores no ha parado de crecer gracias a su historia dentro de la industria del videojuego, sus mecánicas, su esport y la economía del propio juego.

Por todo ello, la llegada de una “secuela” nunca pareció algo que pudiese realzarle ya que ¿para qué VALVE iba a lanzar una nueva versión de un juego tan exitoso? Sin embargo, los rumores han estallado cuando, en una actualización de controladores de NVIDIA, se han encontrado archivos ejecutables de “CSGO 2”.

El artículo continúa después del anuncio.

Ahora, el reputado filtrador Richard Lewis ha confirmado prácticamente que en breves tendremos una beta de Counter-Strike 2.

Pero ¿cómo será exactamente este nuevo título? Te contamos todo lo que sabemos hasta el momento.

CSGO 2 tendría Source 2

Lo más obvio es que el juego tendría el motor Source 2 en vez del motor de Source original que, aunque ha sido actualizado, es de 2004. Actualmente, Source 2 es el motor más reciente de VALVE que se lanzó en 2014 y que lo podemos encontrar en Dota2, Artifact, Dota Underlords y Half-Life: Alyx.

CSGO aún no se ha actualizado al motor Source 2, y VALVE ha evitado hasta ahora cualquier confirmación oficial de que lo hará.

El artículo continúa después del anuncio.

VALVE

Sin embargo, el 5 de marzo, Richard Lewis informó de que la versión Source 2 de CS:GO se lanzará en marzo de 2023 y que contará con 128 servidores tick y un sistema de matchmaking mejorado. Igualmente, el nuevo motor también mejorará la fidelidad gráfica y la optimización.

En cuanto a los mapas, innumerables filtraciones y minería de datos han demostrado que VALVE está trabajando en una versión Source 2 de mapas que lleva probándose desde 2020. En julio de 2022, los filtradores confirmaron la lista de mapas que tenían versiones Source 2 hasta el momento: Shoots, Inferno, Lake, Overpass, Shortdust e Italy.

El artículo continúa después del anuncio.

No está claro qué haría exactamente Source 2 en un posible CSGO 2. VALVE no podría arriesgarse a cambiar demasiado la jugabilidad básica de Counter-Strike, pero se barajan mejoras visuales y técnicas.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

¿Nos quedaremos sin skins?

Obviamente no. Las skins, cuchillos, cromos y otros objetos del juego de CSGO no se eliminarán. La economía alrededor de CSGO es un aspecto increíblemente importante del modelo de negocio de VALVE. Eliminar estos objetos, o no llevarlos a una nueva versión del juego, destruiría millones de dólares sin hablar del revuelo que habría alrededor de la comunidad.

Además, es posible que Source 2 permita a los creadores de skins una mayor libertad creativa, para crear diseños, texturas y plantillas de patrones más intrincados de lo que es posible actualmente.

El artículo continúa después del anuncio.

VALVE Las skins son una parte importantísima de CSGO

¿Cuándo saldrá CSGO 2?

Counter-Strike 2 parece que está previsto para que se lance en marzo de 2023 con una beta, según el informe de Lewis. Como muy tarde, la beta se lanzaría el 1 de abril.

En el pasado, los juegos encontrados a través de estos archivos de NVIDIA han salido al mercado uno o dos años después. Algunos ejemplos son God of War, Returnal, Crysis 4, Sniper Elite 5 y PayDay 3.

Las marcas registradas solo para “Counter-Strike” también han indicado que “Global Offensive” podría eliminarse del nombre. Esto también ha desatado algunos rumores de que podrían cambiarse los nombres de las facciones “Terrorista” y “Contraterrorista” para suavizar el lenguaje en algunos países.

El artículo continúa después del anuncio.

Por ahora, el popular CSGO sigue batiendo récords de jugadores en 2023, más de diez años después de su lanzamiento, y eso sin ninguna actualización importante.

Iremos actualizando la noticia a medida que tengamos más información al respecto.