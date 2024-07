Diablo 4: cómo conseguir el Pergamino de Amnesia

Diablo 4 anima a los jugadores a cambiar de build, y con el Pergamino de Amnesia puedes hacerlo mucho más fácilmente.

Diablo 4 contará con una nueva clase: el temible Espiritualista. El diseñador jefe del juego ha dicho que estará “roto de la forma más divertida” y eso tiene a los jugadores ansiosos por jugarlo.

La llegada del ágil guerrero aún tardará en producirse, ya que llegará con la expansión Vessel of Hatred. Sin embargo, eso no significa que no debas empezar a prepararte para ella. Crear una build para una clase nueva puede llevar un poco de tiempo, pero eso puede ser un asunto costoso en el final del juego. Afortunadamente, hay un objeto que elimina todos los riesgos: el pergamino de amnesia.

¿Qué hace el Pergamino de Amnesia en Diablo 4?

El Pergamino de Amnesia es un objeto de Diablo 4 que te permite reiniciar completamente tus Puntos de Habilidad y Puntos de Paragón. Tienes que ser nivel 60 o superior para poder usarlo.

Por supuesto, el juego permite a cualquier jugador reiniciar sus puntos de habilidad o de paragón en cualquier momento, pero deben hacerlo manualmente. Los jugadores tienen que recuperar los puntos uno a uno y hacerlo cuesta una pequeña cantidad de oro, pero puede acumularse durante un reinicio importante.

El Pergamino de Amnesia te devuelve todos tus puntos de habilidad y de paragón disponibles de una sola vez y sin coste alguno, lo que lo convierte en la herramienta perfecta para reiniciar tu personaje y empezar a trabajar en una nueva build.

Cómo conseguir el Pergamino de Amnesia en Diablo 4

El Pergamino de Amnesia está vinculado a completar el último capítulo del viaje de temporada de Diablo 4. Completar el capítulo 4 de tu actual viaje de temporada te recompensará con un alijo que contiene el pergamino.

Para completar el capítulo 4, tendrás que superar nueve de los once objetivos posibles del capítulo. Los objetivos de la Temporada 4 de Diablo 4 son los siguientes:

Peregrino del horror : Completa una mazmorra de pesadilla de nivel 10 o superior.

: Completa una mazmorra de pesadilla de nivel 10 o superior. Bendición de los fuertes : equipa objetos sagrados legendarios en cada ranura.

: equipa objetos sagrados legendarios en cada ranura. Enfréntate a la criatura : Derrota a la Doncella de Sangre durante Marea Infernal en Mundo de nivel 3 o superior.

: Derrota a la Doncella de Sangre durante Marea Infernal en Mundo de nivel 3 o superior. Bautizado en el Infierno : Derrota a 15 Hellborne durante una Marea Infernal.

: Derrota a 15 Hellborne durante una Marea Infernal. Fragmentos de los demonios : Recoge 5 Prismas Dispersos, encontrados principalmente al derrotar a Jefes de Mundo.

: Recoge 5 Prismas Dispersos, encontrados principalmente al derrotar a Jefes de Mundo. El Largo Aullido : Completa 15 eventos de lobo de hierro encontrados durante una marea infernal en el nivel de mundo 3 o superior.

: Completa 15 eventos de lobo de hierro encontrados durante una marea infernal en el nivel de mundo 3 o superior. Juego más peligroso : Derrota a 15 monstruos de élite con marcas de sangre en zonas hostiles.

: Derrota a 15 monstruos de élite con marcas de sangre en zonas hostiles. Semilla del mal : Consigue 15 corazones nefastos derrotando a Hellborne durante una marea infernal en el nivel de mundo 3 o superior.

: Consigue 15 corazones nefastos derrotando a Hellborne durante una marea infernal en el nivel de mundo 3 o superior. Stem the Tide : Derrota a 666 monstruos con un nivel de amenaza máximo durante una marea infernal de nivel mundial 3 o superior.

: Derrota a 666 monstruos con un nivel de amenaza máximo durante una marea infernal de nivel mundial 3 o superior. Al borde de la locura : Derrota a 666 monstruos usando la jaula mental profana durante una marea infernal.

: Derrota a 666 monstruos usando la jaula mental profana durante una marea infernal. Cae en el delirio: Derrota a 666 Monstruos de Élite mientras usas la Profane Mindcage durante Marea Infernal en Nivel de Mundo 3.

Cuando completes el capítulo, recibirás un gran favor, el emblema del Capitán de los Lobos, el alijo del cuarto viaje, el alijo de artesanía del cuarto viaje, el alijo de equipo del cuarto viaje y el alijo de invocación del cuarto viaje.

El alijo del cuarto viaje contendrá el pergamino de amnesia, que podrás guardar en tu alijo y compartir entre cuentas.

¡Y eso es todo! Para más contenido de Diablo 4, puedes revisar cómo conseguir una mascota gratis o cómo conseguir Prismas Dispersados.