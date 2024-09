Cómo volver al WoW después de años sin jugar

Si llevas años sin jugar a World of Warcraft (WoW), volver al juego en 2024 puede ser una experiencia tanto emocionante como abrumadora.

Mucho ha cambiado en el vasto mundo de Azeroth desde que te desconectaste por última vez. ¿Dónde te quedaste? ¿En qué expansión? ¿Sabes cuánto ha pasado desde entonces?

Si quieres volver a WoW pero no sabes por dónde empezar para jugar The War Within, vamos a dar unos cuantos consejos para esos veteranos que regresan.

Cómo volver a jugar al WoW

Actualiza tu conocimiento del juego – Hay mucho lore que te has perdido

Antes de sumergirte nuevamente en Azeroth, es esencial actualizarte sobre las principales expansiones y cambios que han ocurrido desde tu última aventura. Desde el lanzamiento de Shadowlands en 2020 hasta la recién lanza The War Within, WoW ha evolucionado significativamente. La narrativa del juego ha avanzado, introduciendo nuevas zonas, razas, clases y sistemas de juego que ofrecen nuevas formas de experimentar el contenido.

Revisa las expansiones recientes: Es importante que conozcas las expansiones recientes como Dragonflight, que introduce nuevas áreas como las Islas Dragón, y también nuevas mecánicas de vuelo y una clase/raza híbrida, los Dracthyr.

Cambios en la Jugabilidad: Se han implementado ajustes en las mecánicas de combate, cambios en las clases y revisiones a los sistemas de misiones. Ahora hay más flexibilidad en la personalización de tu personaje y mejoras en la accesibilidad del juego.

Elige un servidor y una comunidad activa

Uno de los factores más importantes para disfrutar de tu regreso al WoW es elegir el servidor adecuado. Si tienes amigos que aún juegan, unirte a su servidor te proporcionará un apoyo muy necesario. Si prefieres comenzar de nuevo, busca servidores con comunidades activas que se alineen con tu estilo de juego, ya sea PvE, PvP o Roleplay.

Consulta foros y comunidades online: Plataformas como Reddit, los foros oficiales de Blizzard y Discord son excelentes lugares para obtener recomendaciones sobre servidores y encontrar grupos de jugadores con intereses similares.

¿Continuar la historia de un personaje que habías abandonado, o empezar de nuevo?

Una de las decisiones clave al volver al WoW es si retomarás tu antiguo personaje o comenzarás uno nuevo. Si eliges continuar con tu viejo personaje, necesitarás familiarizarte nuevamente con sus habilidades y talentos. Sin embargo, comenzar con un nuevo personaje te permitirá experimentar la evolución del juego desde una perspectiva fresca.

Nuevos personajes, nuevas aventuras: Crear un nuevo personaje en una de las nuevas razas o clases puede ser una excelente manera de disfrutar del contenido actualizado y aprender las nuevas mecánicas del juego.

Blizzard

Aprovecha las herramientas de Blizzard

Blizzard ha implementado varias herramientas y promociones para facilitar el regreso de los jugadores veteranos. A menudo, se ofrecen periodos de prueba gratuitos para antiguos suscriptores, junto con niveles aumentados y objetos de ayuda para poner al día a los personajes rápidamente.

Utiliza el Sistema de Nivelación Acelerada: Este sistema te permite alcanzar rápidamente el nivel necesario para acceder al contenido más reciente, evitando así tener que pasar por las expansiones intermedias si prefieres centrarte en el contenido nuevo.

Actualiza tu configuración y Add-ons

Dado que el juego ha cambiado mucho, es posible que también necesites actualizar tu configuración y tus add-ons. Estos complementos son fundamentales para mejorar la experiencia de juego, especialmente en aspectos como la interfaz de usuario, el seguimiento de misiones y la optimización del rendimiento del personaje.

Explora Add-ons Populares: Herramientas como Deadly Boss Mods para raids y mazmorras, WeakAuras para monitorear habilidades y efectos, y Bartender para personalizar la barra de habilidades pueden ser esenciales para un regreso fluido.

Cambios en las raids y las mazmorras

Las mazmorras y raids siguen siendo el corazón de WoW, y Blizzard ha realizado numerosos cambios en estos sistemas a lo largo de los años. Las incursiones ahora ofrecen diferentes niveles de dificultad, desde LFR (Looking for Raid) hasta mítico, adaptándose a distintos niveles de habilidad y compromiso de los jugadores.

Explora las temporadas de Míticas+: El sistema de Míticas+ ha sido refinado y se ha convertido en un desafío recurrente para los jugadores, proporcionando contenido dinámico y recompensas mejoradas.

Blizzard

Participa en el PvP

No hay nada como volver al WoW y jugar de nuevo en el PvP. Este modo de jugador contra jugados ha visto cambios significativos. Los campos de batalla y las arenas han sido renovados, y hay nuevas modalidades para mantener el contenido fresco y desafiante. Si disfrutas del PvP, asegúrate de explorar estos cambios y adaptar tu estrategia a las nuevas dinámicas de juego.

Únete a alguna hermandad activa

Ser parte de una hermandad (guild) puede enriquecer significativamente tu experiencia en WoW. No solo proporciona un grupo con el que jugar y socializar, sino que también ofrece acceso a recursos, ayudas y eventos organizados, como raids y misiones de grupo. Los veteranos saben bien lo útiles que pueden ser estas hermandades.

Encuentra una hermandad que se alinee con tus intereses: Ya sea que busques una hermandad orientada al progreso de raids, una centrada en el PvP, o una comunidad casual, hay múltiples opciones disponibles.

Mantente al día

Finalmente, para aprovechar al máximo tu regreso a World of Warcraft, es importante mantenerse informado sobre las últimas noticias y actualizaciones del juego. Blizzard continúa ajustando y expandiendo WoW, y estar al tanto de estos cambios te ayudará a disfrutar plenamente de tu retorno.

Sigue los canales oficiales de Blizzard y a los creadores de contenido: Blogs oficiales, canales de YouTube y streamers son excelentes fuentes de información sobre nuevas actualizaciones, eventos y estrategias.