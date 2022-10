Cómo editar tus tweets: Explicación de la nueva característica de Twitter Blue

Por fin, los usuarios de Twitter pueden editar sus tweets en la plataforma de redes sociales. ¿Cometiste un error o simplemente quieres cambiar lo que decías? Las regiones seleccionadas ahora pueden editar sus publicaciones con la función oficial Editar Tweet en Twitter Blue. Así es como funciona.

Durante años, los usuarios de Twitter han estado pidiendo una forma de editar sus tweets. Ya sea para corregir errores gramaticales simples o alterar información obsoleta, esta función tiene muchos usos y ha sido la principal demanda durante un buen tiempo.

Afortunadamente, finalmente está sucediendo. Después de presentar una función de edición a principios de este año, Twitter ahora comenzó a implementarla para seleccionar usuarios en varias regiones antes de un lanzamiento global. Esto significa que ahora verás tweets editados en tu timeline de aquellos con acceso.

¿Cómo se pueden editar tweet?

En primer lugar, es crucial tener en cuenta que la edición de tweets solo es posible actualmente para los suscriptores de Twitter Blue. Aquellos que usen la versión normal de la aplicación aún no tendrán acceso, ya que la fecha de lanzamiento completa aún no se ha determinado. Además, Twitter lo está implementando gradualmente en regiones seleccionadas, comenzando con Canadá, Australia y Nueva Zelanda desde el pasado 3 de octubre. No se sabe cuándo podrán unirse otros mercados.

Si cumples con los criterios anteriores, editar tweets no podría ser más fácil. Después de que tu publicación original se publique, si deseas realizar alguna edición, simplemente toca la publicación, busca los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona la opción Editar Tweet. A partir de ahí, podrás realizar cualquier cambio, incluso reescribir completamente el tweet desde cero, si así lo deseas.

Los usuarios de Twitter Blue ahora pueden editar tweets hasta cinco veces en 30 minutos.

Sin embargo, vale la pena señalar dos detalles clave. Para empezar, los tuits solo tienen 30 minutos para editarse. Después de esta breve ventana, parece que la opción está deshabilitada, lo que significa que no puedes volver atrás y modificar publicaciones antiguas. En segundo lugar, el historial de tweets sigue siendo visible para todos los demás usuarios de la plataforma. Entonces, por ejemplo, si compartes algunas noticias incorrectas y luego editas la publicación, cualquiera puede tocar y mirar hacia atrás para ver la información errónea original.

Cómo hacerlo paso a paso

A continuación se muestra un sencillo resumen paso a paso sobre cómo editar tus tweets:

Asegúrate de tener una suscripción activa a Twitter Blue. Envía tu tweet original. Ver el tweet que deseas editar Toca los tres puntos para encontrar la opción Editar Tweet dentro de los 30 minutos posteriores a la publicación inicial. Edita lo que quieras, incluso reescribiendo el tweet completo. Tu tweet editado ahora se actualizará para que todos lo vean.

Eso es todo lo que hay que editar en Twitter en este momento. A medida que se agreguen más regiones y la funcionalidad se implemente para más usuarios, nos aseguraremos de actualizar este artículo.