Elon Musk quiere “sobornar” a los YouTubers para que suban su contenido a Twitter

Las transcripciones de una sesión de preguntas y respuestas del personal revelaron que Elon Musk les dijo a los empleados de Twitter que convencieran a los YouTubers de alto perfil para que se unieran a su plataforma social con un incentivo de aumento salarial del 10% a medida que continúan las guerras de retransmisión.

Twitter ahora está en manos de Elon Musk después de que su compra de meses, plagada de drama, finalmente concluyó a finales de octubre.

Musk implementó rápidamente nuevos cambios en la plataforma, el más notable entre ellos ajustes en su sistema de verificación, que ahora permite que cualquier persona compre una marca de verificación por 7.99 al mes a través de suscripciones de Twitter Blue.

Aunque varias personas influyentes de primer nivel se han quejado de estos cambios, se informa que Musk quiere atraer a los YouTubers a la plataforma en medio de conversaciones sobre el aumento de la duración de los vídeos en el sitio.

Subir la duración y el salario, la estrategia de Elon Musk para atraer a los YouTubers y creadores de contenido

En las transcripciones proporcionadas por The Verge de una sesión de preguntas y respuestas del personal del jueves en Twitter, Musk propuso cambios en las funciones de vídeo de la plataforma, con la teoría de que los creadores tendrían más incentivos para publicar directamente en Twitter si pudieran publicar sus vídeos completos, en lugar de vincular su contenido de Youtube.

“Siempre que puedan publicar su vídeo en Twitter y monetizarlo al menos en la misma medida que en YouTube, entonces, naturalmente, también publicarán su vídeo en Twitter”, dijo Musk durante la llamada. “Pero en este momento, los creadores de contenido no pueden publicar la duración del vídeo que les gustaría publicar y no pueden monetizarlo, lo que significa que no pueden pagar las facturas”.

Eso no es todo; en la transcripción, Musk también propuso acercarse a YouTubers con contratos exclusivos para subir contenido en Twitter con un aumento salarial del 10 % con respecto a sus acuerdos actuales.

¿Se pasarán los YouTubers a Twitter?

Por ahora, no está claro dónde se encuentra el futuro del contenido de vídeo de Twitter, pero Musk está claramente interesado en implementar un enfoque centrado en el creador mientras continúa modificando el sitio.

Esta noticia sigue a la reimplementación del estado “oficial” del sitio para miembros previamente verificados. Que Musk inicialmente había revertido después de implementar su método de suscripción de verificación Twitter Blue.