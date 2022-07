Estos son 10 de los mejores filtros de TikTok para sacar vídeos alucinantes

Load More

¿Tienes una sonrisa irresistible? ¿Quieres reaccionar a un vídeo y demostrar que puedes superar un “try not to laugh challenge”? Pues este es tu filtro.

‘Euphoria’ es una serie dramática de HBO muy popular que sigue la vida de un grupo de estudiantes de secundaria y, junto con su trama apasionante, el programa se ha hecho famoso por su impresionante maquillaje y vestuario. Ahora, la gente está usando el filtro Euphoria TikTok para recrear looks de la serie y mostrar vídeos súper detallados de sus ojos.

Innumerables filtros de dibujos animados o estilo anime se han vuelto virales en las redes sociales a lo largo de los años, y en 2021 los usuarios de TikTok pudieron acceder al filtro Comic Me a través de la propia aplicación, en lugar de tener que pasar por otras plataformas como Snapchat. A la gente le encanta probarlo tanto en ellos mismos como en sus amigos, y a menudo se vuelven virales por sus vídeos que usan el efecto.

by Andrés Ruiz