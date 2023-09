La Temporada 2 del live-action de One Piece ya está en desarrollo

Aunque no hay confirmación oficial sobre la temporada 2 de One Piece, un reciente comentario del co-CEO de Netflix prepara el terreno para la secuela.

One Piece de Netflix ya se ha convertido en una sensación mundial como una de las mejores adaptaciones de acción real de todos los tiempos. La serie está basada en el popular manga de Eiichiro Oda que sigue las aventuras de un joven pirata, Monkey D. Luffy, que aspira a convertirse en el Rey Pirata.

El manga y el anime son clásicos atemporales, por lo que los fans se mostraban escépticos ante la adaptación. Sin embargo, Netflix ha reescrito la historia de las malas adaptaciones, y la nueva serie ha cosechado críticas positivas en todo el mundo.

El artículo continúa después del anuncio. Ad

El artículo continúa después del anuncio. Ad

Netflix aún no ha anunciado una segunda temporada de One Piece, por lo que los fans ya se están volviendo hacia el anime y el manga para saber más sobre el viaje de Luffy. Mientras esperan la confirmación oficial, Greg Peters, ejecutivo de Netflix, ha hablado sobre el éxito masivo de la serie, que apunta a una posible secuela.

El live-action de One Piece ya se prepara para la Temporada 2

El ejecutivo de Netflix afirma que One Piece ha puesto el listón muy alto con su éxito

Durante una comparecencia en la Conferencia Goldman Sachs Communacopia & Technology, el codirector ejecutivo dijo, según Deadline: “Es un listón muy alto, coger un manga con historia y presentarlo en acción real en inglés.

El artículo continúa después del anuncio. Ad

El artículo continúa después del anuncio. Ad

“Casi todos los que te odian están buscando una razón para hacerlo. Es asombroso ser capaz de hacerlo y conseguir que sea muy popular y un éxito en todo el mundo”.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

No hay duda de que One Piece es una de las mejores historias jamás introducidas en ningún tipo de medio. La explosiva popularidad del manga ya es impresionante, pero el anime tampoco se queda atrás. Como guinda del pastel, One Piece ha dominado Netflix con su reciente adaptación de acción real.

La serie adapta cinco de los seis arcos de la Saga Azul Este, en la que Luffy se hace a la mar por primera vez y reúne una tripulación de personas fiables y con talento. El vasto mundo de One Piece, las diversas razas y los disparatados poderes del protagonista resultan intrigantes cuando están animados. Sin embargo, adaptarlo a la vida real es una historia totalmente distinta.

El artículo continúa después del anuncio. Ad

El artículo continúa después del anuncio. Ad

El éxito masivo de One Piece de Netflix lleva siendo noticia desde hace una semana, y el co-CEO no ha podido callarse al respecto. Comenta que la serie ha puesto el listón muy alto, ya que presenta la historia en acción real y además se convierte en un éxito mundial. Tras este comentario, es muy probable que haya un anuncio oficial sobre la segunda temporada de One Piece de Netflix.

¿Es One Piece de Netflix lo suficientemente exitosa como para merecer una segunda temporada?

El presupuesto de la adaptación de acción real de One Piece de Netflix supera al de la aclamada producción de HBO Juego de Tronos. Juego de Tronos tiene un presupuesto de 14,79 millones de dólares por episodio, mientras que la versión de One Piece tiene un presupuesto de 17,27 millones de dólares por episodio. Sólo la producción tardó siete años en completarse, y aun así, apenas rascaron la punta del iceberg.

El artículo continúa después del anuncio. Ad

El artículo continúa después del anuncio. Ad

One Piece de Netflix termina cuando Luffy está a punto de comenzar su verdadero viaje a Grand Line. Definitivamente, queda mucho material por cubrir. Sin embargo, la posibilidad de una segunda temporada de One Piece depende del éxito de la serie, ya que nadie querría producir episodios tan caros sólo para acabar con pérdidas. Diremos que el éxito mundial de One Piece de Netflix es más que suficiente para merecer una segunda temporada.