Reparto Live-Action de One Piece: lista de actores y personajes de la adaptación

¡Todos a bordo, piratas! Ya que la adaptación live-action de One Piece ha llegado gracias a Netflix, creemos que es importante que todos conozcan al elenco y a los personajes que estos interpretan.

¡Prepárate para navegar los 4 mares ya que la serie adaptación de One Piece tiene un gran elenco que lo está sacudiendo todo!

Para aquellos que no han oído hablar de One Piece, esta es básicamente una historia que tuvo sus inicios como un manga (vale acotar que es el manga más vendido de todos los tiempos), cuyo escritor e ilustrador es Eiichiro Oda.

Luego tuvo su adaptación como una serie de anime gracias a Toei Animation en el año 1999, la cual mantiene su popularidad, contando con más de 1.000 episodios.

Pero el tren que supone One Piece (O en este caso bote, por obvias razones), no ha bajado la velocidad ya que existe una versión live-action desarrollada por nada más y nada menos que Netflix.

La serie se anunció en el año 2020 y desde entonces, los fanáticos estuvieron impacientes, sin embargo, sus sueños ya se hicieron realidad ya que podrás disfrutar de esta serie desde ya.

Elenco y personajes de la adaptación live-action de One Piece

La adaptación de acción real creada por Netflix busca llevar el mundo de One Piece, tanto del anime como del manga, al mundo real. En esta, Monkey D. Luffy navegará por los mares para poder convertirse en el Rey Pirata.

La serie fue filmada en Sudáfrica por lo que el presidente de este país incluso lanzó una nota de prensa sobre el show y esto fue lo que dijo sobre el casting:

“One Piece, ambientada en Ciudad del Cabo, involucra a más de 50 miembros del elenco de origen sudafricano; más de 1.000 puestos de trabajo para miembros del equipo (que consisten en un 67% de personas anteriormente desfavorecidas y un 46% de empleados jóvenes), así como un programa de tutoría de la Academia de Excelencia Creativa (ACE) para más de 30 jóvenes creativos y técnicos en colaboración con la SA Film Academy durante el año 2022”.

Pero dejando al equipo detrás de cámaras a un lado… ¿Quiénes son los actores y actrices que le dan vida a los personajes de One Piece? Acá los conocerás:

Monkey D. Luffy: Iñaki Godoy

Crunchyroll/Netflix

¿Dónde has visto a Godoy?: Este actor ha interpretado el personaje de Bruno en la serie de Netflix Who Killed Sara? y a Amadeo ‘El Gato’ en La Querida del Centauro.

¿Quién es Monkey D. Luffy?: Es el personaje principal de la serie y su meta principal es convertirse en “El Rey Pirata”. Este lidera a los Piratas de Sombrero de Paja en el barco llamado The Going Merry. Es de buen corazón y muy aventurero, pero le falta el sentido común, lo que le trae problemas a él y los demás.

En una entrevista para el medio Vanity Teen, Godoy habló sobre su papel diciendo lo siguiente: “Interpretar a un personaje como Luffy es uno de los mayores honores de mi carrera y sé que esta experiencia permanecerá conmigo para siempre, independientemente del resultado”.

¿Cúal fue la primera aparición de Luffy en el anime y manga?: Al ser el protagonista, este personaje es presentado en el primer episodio.

Roronoa Zoro: Mackenyu

Crunchyroll/Legendary Pictures

¿Dónde has visto a Mackenyu?: Este actor ha interpretado al cadete Ryoich en Pacific Rim: Uprising y a Seiya en la nueva película live-action de Los Caballeros del Zodiaco.

¿Quién es Roronoa Zoro?: También conocido como “El Cazador de Piratas Roronoa Zoro”, irónicamente, es el Primer Oficial de la tripulación de piratas donde está Luffy. Este fue salvado por Luffy de un ejecutamiento por parte del Capitán Morgan en la Base Marina.

¿Cúal fue la primera aparición de Zoro en el anime y manga?: Zoro apareció por primera vez en el primer episodio del anime, pero como los mangas son más cortos, este no apareció ahí sino hasta el capítulo 3.

Usopp: Jacob Gibson

Crunchyroll/Netflix

¿Dónde has visto a Gibson?: Este actor ha interpretado el papel de Aj Delajae en ‘Greenleaf’ y a Atiba Jackson en ‘The Resident’.

¿Quién es Usopp?: Este es un personaje conocido por ser algo cobarde, pero también es el francotirador de los Piratas del Sombrero de Paja, también es el cuarto miembro en unirse al equipo.

De niño se desempeñó como el “Capitán” de los Piratas de Usopp y soñaba en convertirse en un gran y valiente guerrero como su padre.

¿Cúal fue la primera aparición de Usopp en el anime y manga?: Este personaje aparece por primera vez en el capítulo 23 del manga y el episodio 8 del anime.

Nami: Emily Rudd

Crunchyroll/Netflix

¿Dónde has visto a Rudd?: Esta actriz interpretó a Cindy en ‘Fear Street: 19780 y a Ella Hopkins en ‘The Romanoffs’.

¿Quién es Nami?: También conocida como “Gata Ladrona”, Nami es presentada como una ratera carterista, sin embargo, posee unas habilidades cartográficas, meteorológicas y de navegación increíbles, así que se convierte en parte de los Piratas de Sombrero de Paja.

¿Cúal fue la primera aparición de Nami en el anime y manga?: Su primera aparición fue temprano en la historia. En el capítulo 8 del manga y el primer episodio del anime.

Sanji: Taz Skylar

Crunchyroll/Netflix

¿Dónde has visto a Skylar?: Este actor interpreta a Billy en ‘Boilling Point’ y a Jason en ‘Villian’.

¿Quién es Sanji?: Sanji “Pierna Negra” es el cocinero de los Piratas de Sombrero de Paja y uno de sus mejores luchadores. En realidad, es un ex Príncipe del Reino de Germa, pero repudió a su familia (dos veces) y ahora su sueño es encontrar a All Blue (un océano de leyendas), el rumoreado paraíso de los chefs.

¿Cúal fue la primera aparición de Sanji en el anime y manga?: Capítulo 43 del manga, episodio 20 del anime.

Koby: Morgan Davies

Crunchyroll/Sky Atlantic

¿Dónde has visto a Davies?: Sass en ‘The Hunter’, Simone en ‘The Tree’ y Oberón en ‘The End’.

¿Quién es Koby?: Koby es un capitán de Marina que entrenó con Helmeppo bajo la supervisión del vicealmirante Monkey D. Garp. Si bien los marines y los piratas suelen ser enemigos, Koby es amigo de Luffy y es uno de los únicos marines nobles y de buena voluntad de la serie.

¿Cúal fue la primera aparición de Koby en el anime y manga?: Koby aparece al principio de la serie, en el capítulo 2 del manga y en el Episodio 1 del anime.

Alvida: Ilia Isorelýs Paulino

Crunchyroll/Amazon Prime

¿Dónde has visto a Paulino?: Interpreta a Lila en ‘The Sex Lives of College Girls’ y a Rosa en ‘Queenpins’.

¿Quién es Alvida?: Alvida, conocida como la “Maza de Hierro” es la ex capitana de los Piratas de Alvida y la primera antagonista importante al que se enfrenta Luffy. Ella continúa enfrentándose a él a lo largo del Arco de Romance Dawn y el Arco de la Ciudad del Principio y Fin.

¿Cúal fue la primera aparición de Alvida en el anime y manga?: Dado que ella es la primera antagonista importante de la serie, aparece en el capítulo 2 del manga y en el Episodio 1 del anime.

Helmeppo: Aidan Scott

The Movie Database/Crunchyroll

¿Dónde has visto a Scott?: Scott interpreta a Bobo en Action Point y al amigo de Harvard 1 en The Kissing Booth 2.

¿Quién es Helmeppo?: Es un personaje que está entre protagonista y antagonista. Helmeppo fue una vez un civil que vivió del estatus de su padre, el Capitán Morgan, hasta que entrenó con Koby y el vicealmirante Monkey D. Garp para convertirse en teniente comandante.

¿Cuál fue la primera aparición de Helmeppo en el anime y manga?: Aparece en el capítulo 3 del manga y en el Episodio 2 del anime.

Buggy: Jeff Ward

Crunchyroll/HBO

¿Dónde has visto a Ward?: Ward interpreta a Charles Manson en Lost Girls y a George en Hacks.

¿Quién es Buggy?: Buggy el Payaso Estrella es el capitán de los Piratas Buggy y ex aprendiz de los Piratas de Roger. Es una especie de antagonista y se une a otro villano, Alvida, en la Alianza Buggy y Alvida, para derrotar a Luffy.

¿Cuándo apareció Buggy en el anime y el manga?: Buggy aparece en el capítulo 9 del manga y en el Episodio 4 del anime.

Arlong: McKinley Belcher III

Crunchyroll/Netflix

¿Dónde has visto a Belcher III?: Belcher interpreta al agente Trevor Evans en Ozark y al diseñador de iluminación en Marriage Story.

¿Quién es Arlong?: Arlong es una especie de híbrido humano y tiburón sierra, que era el capitán de los Piratas de Arlong, así como un ex miembro de los Piratas del Sol. Originalmente era el pirata que tenía la mayor recompensa en el mar del East Blue, antes de ser derrotado por Luffy.

¿Cuál fue la primera aparición de Arlong en el anime y manga?: Arlong es un personaje que aparece en el capítulo 69 del manga y en el episodio 31 del anime.

Monkey D. Garp: Vincent Regan

Crunchyroll/Warner Bros.

¿Dónde has visto a Regan?: Regan interpretó al Capitán Artemisa en 300, al Duque Hammond en Blancanieves y al Cazador y a Eudoro en Troya.

¿Quién es Monkey D. Garp?: Garp es un prestigioso vicealmirante de la Marina, que estuvo presente durante el reinado de Gol D. Roger como Rey Pirata. Entonces, si bien es el abuelo paterno de Monkey D. Luffy, e incluso lo crió por un tiempo, en realidad es un antagonista importante en múltiples arcos.

¿Cuál fue la primera aparición de Garp en el anime y manga?: Este personaje aparece en el capítulo 92 del manga y el episodio 68 del anime.

Capitán Morgan: Langley Kirkwood

Crunchyroll/Cinemax

¿Dónde has visto a Kirkwood?: Kirkwood interpreta a Walter Buckley en Warrior y al coronel Douglas Stowe en Banshee.

¿Quién es el Capitán Morgan?: También conocido como “Mano de Hacha”, Morgan es un ex capitán de Marina y el primer oficial de Marina importante que aparece en la historia. Intenta ejecutar a Zoro al comienzo de la historia, pero después de que Luffy salva al Zorro, Morgan es despojado de su rango y jura venganza.

¿Cuál fue la primera aparición de Morgan en el anime y manga?: Aparece por primera vez en el capítulo 4 del manga y en el episodio 2 del anime.

Kaya: Celeste Loots

¿Dónde has visto a Loots?: Loots aparece en el cortometraje llamado Sporadies Nomadies.

¿Quién es Kaya?: Kaya, que vive en la mansión más grande de Villa Syrup en las Islas Gecko, es médico en formación. Ella sirve como aliada de los Piratas de Sombrero de Paja durante el arco de Villa Syrup y es una amiga cercana de Usopp.

¿Cuál fue la primera aparición de Kaya en el anime y manga?: Kaya aparece en el capítulo 23 del manga y en el episodio 9 del anime.

Klahadore: Alexander Maniatis

¿Dónde has visto a Maniatis?: Maniatis interpreta a Jarred Jonker en Projek Dina y a Daniel en Love, Lies and Hybrids.

¿Quién es Klahadore?: Klahadore, también conocido como Capitán Kuro, es el antagonista increíblemente inteligente del arco de Villa Syrup. Una vez fue el capitán de los Piratas del Gato Negro, pero después de fingir su propia muerte, la familia de Kaya lo acogió y actuó como su sirviente con la esperanza de heredar su fortuna.

¿Cuál fue la primera aparición de Klahadore en el anime y manga?: En el capítulo 23 del manga y el episodio 9 del anime.

Chef Zeff: Craig Fairbrass

Crunchyroll/Netflix

¿Dónde has visto a Fairbrass?: Fairbrass interpreta a Dan Sullivan en EastEnders, Eddie Franks en Villain y Steve Mackelson en A Violent Man.

¿Quién es Chef Zeff?: Zeff es el jefe de cocina, además de impulsivo y sí, un poco sensato, propietario del Baratie. También es el ex capitán de los Piratas de Cook, ya que fue el mentor culinario y padre adoptivo de Sanji.

¿Cuál fue la primera aparición de Zeff en el anime y manga?: Zeff aparece por primera vez en el capítulo 43 del manga y en el episodio 20 del anime.

Dracule Mihawk: Steven John Ward

Crunchyroll/Syfy

¿Dónde has visto a Ward antes?: Ward interpreta a Chaz en Vagrant Queen, a Elton en Queen Sono y a Sam en The Day We Didn’t Meet.

¿Quién es Dracule Mihawk?: Dracule “Ojos de Halcón” Mihawk es un pirata algo antagónico que ostenta el título de “El espadachín más fuerte del mundo”. Era uno de los Siete Señores de la Guerra del Mar y derrotarlo en batalla es uno de los principales objetivos de Zoro.

Cuándo apareció Mihawk por primera vez en el manga y el anime: Mihawk aparece en el capítulo 49 del manga y en el episodio 23 del anime.

Nojiko: Chioma Umeala

¿Dónde visto a Umeala antes?: Umeala interpreta a Ayo Makinde en Isono.

¿Quién es Nojiko?: Nojiko es la hermana mayor adoptiva de Nami y propietaria de una granja de mandarinas en Villa Cocoyasi. Es sensata y le gusta no meterse en problemas, pero se convierte en aliada de los Piratas de Sombrero de Paja durante el Arco de Arlong.

¿Cuándo apareció Nojiko por primera vez en el manga y el anime?: Nojiko aparece por primera vez en el capítulo 70 del manga y en el episodio 31 del anime.

Fullbody: Jean Henry

¿Dónde has visto a Henry antes?: Henry ha trabajado en varios vídeos musicales y carretes de demostración.

¿Quién es Fullbody?: Al comienzo de la historia, Fullbody “Doble Puño de Hierro” es un teniente comandante de la marina y un hombre arrogante que cree que tiene habilidad con las mujeres. Es una especie de antagonista de los personajes principales.

¿Cuándo apareció Fullbody por primera vez en el manga y el anime?: Fullbody aparece en el capítulo 43 del manga y en el episodio 20 del anime.

Moodie: Amber Hossack

¿Dónde has visto a Hossack antes?: Hossack desempeña papeles menores en las películas Cut-Out Girls y Warrior.

¿Quién es Moodie?: Moodie es un personaje secundario que lleva a Fullbody, su novio, al Baratie para darse cuenta que no le gusta la violencia que ocurre allí.

¿Cuándo apareció Moodie por primera vez en el manga y el anime?: Moodie aparece en el capítulo 43 del manga y en el episodio 20 del anime.

Alcalde Boodle: Lindsay Reardon

¿Dónde has visto a Reardon antes?: Reardon interpreta al sacerdote en Dam y a John Wool en Abraham Lincoln.

¿Quién es el Alcalde Boodle?: Boodle es el alcalde de Ciudad Orange y es un aliado de los Piratas de Sombrero de Paja durante el Arco de Orange. Se preocupa profundamente por su ciudad y su gente, aunque su dedicación a veces puede manifestarse como un sentimiento de orgullo casi infantil.

¿Cuándo apareció Boodle por primera vez en el manga y el anime?: El alcalde Boodle aparece por primera vez en el capítulo 12 del manga y en el episodio 6 del anime.

Shanks: Peter Gadiot

Crunchyroll/Showtime

¿Dónde has visto a Gadiot antes?: Gadiot interpreta a Adam en Yellowjackets y a James Valdez en Queen of the South.

¿Quién es Shanks?: Shanks el Pelirrojo es un poderoso y legendario, es el héroe de Monkey D. Luffy. No solo es el Capitán de la tripulación del Pirata Pelirrojo, sino que también es uno de los Cuatro Emperadores en la segunda mitad del Grand Line. Sin embargo, este poder no se le sube a la cabeza, ya que generalmente es de muy buen carácter.

¿Cuándo apareció Shanks por primera vez en el manga y el anime?: A pesar de no aparecer mucho en la serie en general, Shanks aparece por primera vez en el capítulo 1 del manga y en el episodio 4 del anime. También aparece en la mayoría de los temas de apertura y cierre del anime.

Cabaji: Sven Ruygrok

¿Dónde has visto a Ruygrok antes?: Ruygrok interpreta a Rambo en The Spud y a David Epkeen en Zulu.

¿Quién es Cabaji?: Cabaji “el acróbata” es un antagonista del arco de Ciudad Orange. Es el jefe de personal de los Piratas de Buggy y miembro de la Alianza Buggy y Alvida. También es un gran espadachín y, a menudo, monta en monociclo.

¿Cuándo apareció Cabaji por primera vez en el manga y el anime?: Cabaji aparece por primera vez en el manga en el capítulo 9 y en el episodio 7 del anime.

Chū: Len-Barry Simons

¿Dónde has visto a Simons antes?: Simons interpreta a Basjan en Lycra & Petticoats y a Chad en Somerkersfees.

¿Quién es Chū?: Chū, que también puede llamarse “Chew” es un gyojin pescadero y oficial de los Piratas de Arlong, que también es un ex miembro de los Piratas del Sol. Dado que desprecia fuertemente a los humanos, es uno de los principales antagonistas del Arco de Arlong.

¿Cuándo apareció Chū por primera vez en el manga y el anime?: Chū aparece por primera vez en el capítulo 69 del manga y en el episodio 31 del anime.

Ukkari: Richard Wright-Firth

Crunchyroll/Starz

Dónde has visto a Wright-Firth antes: Wright-Firth interpreta a Muldoon en Black Sails y a Dave en el reboot de Slumber Party Massacre.

Quién es Ukkari: Ukkari es un soldado de la Marina que trabaja en la Base Marina de Shells Town. Si bien a veces podía ser mezquino, estaba muy feliz por Luffy cuando derrotó al Capitán Morgan, ya que, como muchos de los marines en Shells Town, Ukkari odiaba y temía al Capitán Mano de Hacha.

¿Cuándo apareció Ukkari por primera vez en el manga y el anime?: Ukkari aparece en el capítulo 4 del manga y en el episodio 2 del anime.

Banchina: Chanté Grainger

Dónde has visto a Grainger: Grainger aparece en proyectos como The Watch, Projek Dina y What She Wants.

Quién es Banchina: Banchina es la madre de Usopp, quien lamentablemente murió de una enfermedad cuando Usopp aún era joven. Cuando estaba viva, era conocida por ser una persona muy amable y cariñosa.

¿Cuándo apareció Banchina por primera vez en el manga y el anime?: Banchina murió antes de que comenzara la historia, pero se la puede ver en flashbacks en el capítulo 41 del manga y en el episodio 17 del anime.

Rika: Kamdynn Gary

Dónde has visto a Gary antes: a pesar de ser joven, se puede ver a Gary en muchos proyectos, incluidos Mermaids, Panic y Prey.

Quién es Rika: Rika es una joven y camarera en Shells Town, que es notablemente compasiva y valiente para su edad, aunque todavía puede tener rabietas llenas de lágrimas.

¿Cuándo apareció Rika por primera vez en el manga y el anime?: Rika aparece bastante temprano, en el capítulo 3 del manga y en el episodio 2 del anime.

Nezumi: Acton Burnell

Dónde has visto a Burnell antes: Burnell aparece en Black Sails, Devil Speaks y Bluestone 42, por nombrar algunos.

Quién es Nezumi: Nezumi es un capitán de la Marina, es corrupto y también, un antagonista mayor y menor, según el arco de la historia. Nezumi está a cargo de la División 16 de la Infantería de Marina, que era responsable de la región de las Islas Conomi.

Cuándo apareció Nezumi por primera vez en el manga y el anime: Nezumi aparece por primera vez en el capítulo 69 del manga y en el episodio 31 del anime.

Genzo: Grant Ross

Dónde has visto a Ross antes: se puede ver a Ross en Warrior, American Monster y The Kissing Booth 2.

Quién es Genzo: Genzo es el sheriff de Villa Cocoyasi y un aliado de los Piratas de Sombrero de Paja durante el Arco de Arlong. Aunque a pesar de ser un aliado, tiene un lado bastante pervertido, especialmente cuando se trata de Nami.

Cuándo apareció Genzo por primera vez en el manga y el anime: Genzo aparece en el capítulo 71 del manga y en el episodio 32 del anime.

Higuma: Tamer Burjaq

Dónde has visto a Burjaq antes: Burjaq ha trabajado en Dark Tower, Tomb Raider y Black Sails.

Quién es Higuma: Higuma fue en realidad el primer antagonista que presentó el manga One Piece. Es el líder de los Bandidos de Higuma, un grupo de bandidos de la montaña, que apareció durante el Arco del Romance Dawn.

¿Cuándo apareció Higuma por primera vez en el manga y el anime?: Higuma es el personaje raro que en realidad aparece más tarde en el anime. Aparece en el capítulo 1 del manga y en el episodio 4 del anime.

Sham: Bianca Oosthuizen

Dónde has visto a Oosthuizen antes: Oosthuizen ha trabajado en Resident Evil, The Devil Speaks y Afterlife of the Party.

Quién es Sham: Sham es un oficial de los Piratas del Gato Negro y un antagonista secundaria durante el arco de Villa Syrup. Junto con su compañero Buchi, son conocidos como los hermanos Nyaban y los protectores del barco de la tripulación, el Bezan Black.

¿Cuándo apareció Sham por primera vez en el manga y el anime?: Sham apareció por primera vez durante el arco de Villa Syrup, en el capítulo 31 del manga y en el episodio 13 del anime.

Monkey D. Luffy niño: Colton Osorio

Dónde has visto a Osorio antes: Osorio apareció en algunas campañas publicitarias fotográficas antes de este rol.

Quién es el joven Luffy: El joven Luffy se parece mucho a su homólogo mayor, aunque un poco más ingenuo y menos preparado. Luffy es el personaje principal de la serie, de poder elástico, que se propone convertirse en el Rey Pirata. Este deseo está inspirado en su héroe El Pelirrojo Shanks, quien le regaló su codiciado sombrero de paja cuando era joven.

¿Cuándo apareció Luffy por primera vez en el manga y el anime?: Dado que Luffy joven sigue siendo Luffy y, por lo tanto, es el protagonista, Luffy aparece naturalmente en el primer capítulo y episodio del manga y anime respectivamente. Su versión infantil aparece esporádicamente en flashbacks a lo largo de la serie de manga y anime.

Cabe señalar que muchos de los otros personajes han elegido a sus homólogos infantiles, entre ellos:

Maximilian Lee Piazza como Zoro niño.

Lily Fisher como Nami niña.

Christian Convery como Sanji niño.

Lucky Roux: Ntlanhla Morgan Kutu

Dónde has visto a Morgan Kutu antes: Puedes ver a Morgan Kutu en The Improbable agente secreto y Shaka: King of the Zulu Nation.

Quién es Lucky Roux: Lucky Roux es un jefe leal y cocinero de los Piratas Pelirrojos. Es un pirata sonriente y amante de la diversión, sin embargo, es una de las primeras personas en matar a otra persona en la historia, lo que demuestra que la vida de un pirata es peligrosa.

¿Cuándo apareció Lucky Roux por primera vez en el manga y el anime?: Lucky Roux aparece bastante temprano en la trama, en el capítulo 1 del manga y en el episodio 4 del anime.

El Narrador: Ian McShane

Viz Media/Disney

Dónde has visto a Ian McShane antes: McShane es un actor con mucha experiencia, gracias a sus papeles en la franquicia John Wick y Deadwood. No solo eso, sino que tiene mucha experiencia en papeles de piratas, ya que interpretó a Barbanegra en Piratas del Caribe: Navegando en Aguas Misteriosas. Lo has visto también en American Gods.

Quién es el narrador: Según One Piece Wiki, “El narrador de One Piece es una voz no especifica que no participa en la historia. El narrador es omnisciente y describe los acontecimientos en tercera persona [pero al mismo tiempo] la narración es subjetiva ya que a menudo describe los sentimientos y pensamientos de los personajes”.

¿Cuándo apareció el Narrador por primera vez en el manga y el anime?: El Narrador está presente durante todo el manga, aunque en realidad solo aparece en el Episodio 1 del anime, que comienza con una narración de Gold D. Roger y la Gran Era Pirata.

Recuerda que ya puedes ver la versión live-action de One Piece en Netflix.