One Piece: 8 grandes diferencias entre el anime y el Live-Action

Debido a que ya se ha hecho el debut de la serie live-action de One Piece en Netflix, hemos notado grandes diferencias de ésta en comparación al anime.

Tal y como lo tenía pensado Netflix, One Piece ha reescrito la historia de las adaptaciones live-action con su última serie, para sorpresa de muchos. Esta historia ahora está disponible en varios países, algo que los fanáticos y críticos de todo el mundo han tomado bastante bien y de hecho, sólo tienen elogios hacia ella.

En esta adaptación no se recrea la historia original del anime, aquí la serie toma un enfoque distinto a la narrativa que ya conocíamos, pero al mismo tiempo, se mantiene fiel al diseño de los personajes y las historias de estos.

Debido a que la serie se ha comercializado a un público más amplio y no necesariamente al nicho que ve el anime o lee el manga, se han cambiado muchos aspectos en esta serie live action.

Prácticamente todo se mantiene igual: los personajes, sus historias y lazos, pero la narrativa y el ritmo de la historia toman una ruta completamente distinta. Teniendo esto en cuenta, acá van diez marcadas diferencias que hemos notado entre el anime y la serie de acción real de One Piece.

1. Las escenas de introducción de varios personajes

Hay un dicho que dice “la primera impresión es la que importa” y las presentaciones de los personajes en series son cruciales en cualquier forma de ficción, no sólo en anime.

En la serie original se nos presenta a Monkey D. Luffy cuando sale de un barril y a Zoro se lo ve por primera vez cuando la Marina lo capturan. Pero… las cosas cambian en la adaptación de Netflix.

Lo mismo pasa con Garp y muchos otros personajes. Eso sí, el enfoque de Netflix es muy interesante y aquellos que son nuevos en el “universo de One Piece”, lo disfrutarán. Sin embargo, ya que el sombrero de paja es el corazón de One Piece, la nueva presentación de este tal vez no cale muy bien entre los fanáticos del manga y el anime.

2. El encuentro de Luffy con el equipo

De nuevo, los primeros encuentros entre el Sombrero de Paja han cambiado significativamente. Luffy es testigo del enfrentamiento entre Zoro y Helmeppo. Esto en la historia original, lo escuchó de la niña que le ofreció a Zoro algunas bolas de arroz.

El primer encuentro entre Nami y Luffy es muy gracioso en el anime, pero en la serie de acción real, esto cambia.

En la serie de live-action, Luffy y Usopp (el Rey de los Francotiradores), se conocen cuando este último trabajaba en el Going Merry, también conocido como “Going Meri”, pero los fanáticos del anime no lo recuerdan así.

En el anime, Usopp amenaza a Luffy y este último lo reconoce como el hijo de Yasopp. Para los fanáticos más acérrimos de One Piece, estas nuevas escenas de la adaptación van a parecer un poco fuera de lugar y forzadas.

3. La historia original ha cambiado de muchas formas

Lo cierto es que cada escena de la nueva adaptación de One Piece es un recordatorio a los fanáticos del anime cuánto se ha desviado de la historia original.

Realmente no es por la trama en sí, el ritmo que tiene, los personajes o momentos excluidos. En la serie de Netflix se muestra cómo Luffy le roba el mapa de Grand Line al Capitán Morgan, cuando lo cierto es que se lo robó al Capitán Buggy, el Payaso Estrella.

La aldea de Nami, Villa Cocoyasi, no está al tanto de la razón detrás de su trabajo on los piratas de Arlong, pero en la historia original se muestra algo muy distinto.

Otro detalle es que en el anime, Genzo lleva un molinillo en la cabeza, algo importante ya que es su demostración de amor hacia Nami, a quien trataba como una hija, pero esto se ha eliminado en la nueva versión.

4. Las escenas de comedia

No hay ninguna duda de que One Piece es un show hilarante, especialmente la Saga del East Blue, donde la historia se vuelve menos intensa y más divertida. Ya sea el primer encuentro entre Luffy y Kobi, su pelea con Arlong o las interacciones generales del equipo, todo, absolutamente todo es bastante caótico.

En la versión live-action, las escenas de comedia se redujeron mucho. Sigue siendo divertida de ver pero no llega ni de cerca al anime y esto tiene una intención que es apelar también a audiencias de mayor edad.

5. Varios personajes son presentados antes de tiempo

La historia inicia con Garp siendo presentado durante la ejecución de Roger, pero claro, él no estaba ahí en el manga. Garp fue mostrado brevemente más adelante en la historia y luego se presentó más a fondo.

A diferencia del anime, en la nueva serie lo vemos en la primera escena. Baroque Works es una organización de caza recompensas liderado por Sir Crocodile “Desert King”.

La serie lo menciona por primera vez después de que el Sombrero de Paja entra al Grand Line en la Saga Arabasta. El encuentro de Zoro con Mr. 7 es brevemente mencionado, pero en la adaptación de Netflix veremos toda su pelea.

Del mismo modo, Arlong es el antagonista de “Arlong Park Arc” y no tiene motivos de causar estragos en el Baratie.

6. La serie es muy oscura en comparación al anime

Bajo ningún motivo esto significa que el manga y el anime no sean violentos y oscuros. Hay temas como la tiranía, esclavitud y opresión.

De hecho la historia original está llena de acción y violencia en grandes dosis, pero la adaptación también es sangrienta y causa más impresión debido a que se trata de personas reales.

La pelea entre Zoro y Mr. 7 termina con la brutal muerte del último. A esto añadele la iluminación y edición y sentirás una atmósfera más densa en comparación al anime. Además, casi todas las escenas del live-action se llevan a cabo de noche.

En el anime, Luffy conoce a Koby y luego lucha contra Alvida y todo esto ocurre de día.

7. Varios personajes de la saga East Blue han desaparecido

Debido a que la adaptación de Netflix cubre 95 capítulos en 8 episodios, es normal que algunos personajes falten. Oda había mencionado que algunos personajes no aparecerían y decía la verdad.

One Piece tiene muchos personajes y es difícil seguirles la pista. Johnny y Yosaku son caza recompensas que se habían unido a Zoro, pero que no aparecieron en la adaptación. Estos también se hicieron buenos amigos con Sombrero de Paja.

También explicaron el sistema de los 7 Señores de la Guerra del Mar. Así mismo, Mohji, Momo y más personajes pudieron haber aparecido, pero este no fue el caso.

8. La narración condensada hace que el vasto universo de One Piece se pierda

La condensación en la narración es una de las diferencias más evidentes en la adaptación.

La primera temporada cubre la saga East Blue, con excepción del arco de la Ciudad del Principio y Fin, comprimiendo la narrativa y eliminando eso que hace de One Piece algo único.

La trama suele ser flexible y esto es gracias a ciertas libertades que se han tomado al momento de contar la historia y rediseñarla, haciéndola novedosa y refrescante y también, ayudando a simplificarla.

Algunos de los cambios han aportado profundidad a la trama y ayudaron a construir sobre los pilares que ya había edificado el material original a lo largo de los años.

Un ejemplo es la conversación de Garp y Zeff, la cual no ocurrió en la adaptación, sin embargo, su discusión sobre la futura generación refleja conceptos fundamentales de la serie y añade más profundidad a la trama.

La serie live-action de One Piece está disponible en Netflix y ha sido elogiada por muchos. Si eres fan, no te la puedes perder.