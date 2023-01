¿Podemos borrar los mensajes en TikTok?

Si eres un usuario recurrente de TikTok lo más probable es que hayas mandado un montón de mensajes directos a tus amigos en la aplicación y, quizás, alguno de ellos querrías borrarlo, pero no has podido. Pero, ¿hay alguna forma de borrar un mensaje una vez que lo has enviado? Esto es lo que necesitas saber.

TikTok ha demostrado ser una de las aplicaciones de redes sociales más populares del momento, convirtiéndose prácticamente en el centro de todo tipo de contenido viral en Internet.

La comunidad es un gran foco de atención para la aplicación, pero también nos permite ponernos en contacto con otros usuarios dentro de la misma.

Se puede utilizar tanto para el chat de texto como para compartir en privado vídeos que hayan aparecido en tu página “para ti” y que te hayan gustado lo suficiente como para enviárselos a un amigo.

Muchos de nosotros hemos tenido ese momento de pánico cuando nos damos cuenta de que hemos enviado un vídeo a la persona equivocada, pero ¿hay una manera de eliminar un mensaje directo una vez que lo has enviado?

¿Se pueden borrar mensajes en TikTok?

TikTok TikTok no nos permite borrar mensajes

Al momento de redactar esta noticia no podemos borrar mensajes que enviamos como mensaje en TikTok.

Cuando mantenemos pulsado un mensaje que has enviado en la pestaña de la bandeja de entrada, se te da la opción de “eliminarlo”. Sin embargo, esto no elimina realmente el mensaje para el destinatario.

Como se indica en el sitio web de TikTok: “si borras un chat o un mensaje directo, solo lo borras tú. La persona a la que enviaste los mensajes puede seguir viéndolos“.

No está claro si la posibilidad de borrar un mensaje en ambos extremos estará disponible en el futuro, pero por ahora, solo podremos eliminar los mensajes de tu propio dispositivo.