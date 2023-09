¿Quién es Chopper de One Piece?: Explicación del posible personaje de la segunda temporada

Si no sabes quién es Chopper de One Piece, acá te presentamos a este carismático personaje en miras de la segunda temporada de la adaptación live-action de Netflix.

Aunque la serie se estrenó a finales de agosto, el remake de acción real de One Piece ha ganado popularidad rápidamente. A principios de septiembre, se había convertido en la serie número 1 de IMDB en más de 84 países.

Con la segunda temporada ya en marcha, los fans se han fijado en qué -y quién- podría aparecer a continuación. En lo que va de historia, Luffy y los Sombrero de Paja abandonan el East Blue en busca del Grand Line, lo que significa que la saga del East Blue del manga ha concluido oficialmente.

A medida que el equipo creativo analiza posibilidades para la segunda temporada de One Piece, ya se ha dado a conocer un nuevo personaje que tendrá un papel protagonista.

¿Quién es Tony Tony Chopper de One Piece?

Durante una entrevista con IGN, el co-showrunner Steve Maeda reveló que le gustaría ver a Tony Chopper en la segunda temporada de One Piece, pero ¿quién es?

En la serie original de anime, Tony Chopper es el médico de los piratas del Sombrero de Paja, por lo que verlo en futuras entregas de la serie de acción real tendría sentido.

Además, también es uno de los oficiales superiores de la Gran Flota de Sombrero de Paja, siendo el sexto miembro de la tripulación.

En el manga, Tony Tony Chopper se une durante el arco de la Isla de Drum, que es el cuarto arco argumental de la Saga de Arabasta.

Ahora que la saga East Blue se ha completado en la Temporada 1 de One Piece, la Saga de Arabasta debería ser la siguiente.

En cuanto a su personalidad, Chopper se considera bastante ingenuo y tímido en situaciones abrumadoras. Se deja impresionar fácilmente por las habilidades de los demás y a menudo actúa en un estado infantil de asombro.

Aunque Maeda afirma que incluir a Chopper en la segunda temporada de One Piece será “un reto”, una de sus habilidades podría ayudar a su inclusión a largo plazo.

Después de comer una fruta del diablo, Chopper puede cambiar de su forma de reno a un cuerpo humano cuando quiere.

“Lo único que sé de Chopper es que es mi personaje favorito de la serie. Me encanta Chopper“, explicó Maeda.