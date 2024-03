¿Cuánto relleno hay en One Piece?

One Piece no se salva del relleno y si te has preguntado alguna vez qué porcentaje tiene la serie te damos todos los detalles.

Con más de 1 000 episodios, One Piece es un anime bastante longevo que también ha tenido que tirar de episodios de relleno para tener más tiempo para seguir la historia.

Esto es todo lo que tienes que saber sobre el relleno que nos encontramos dentro de One Piece.

¿Cuántos episodios de relleno hay en One Piece?

Actualmente One Piece tiene un 9% de relleno en la serie con solo 94 episodios de los más de 1 000 episodios que componen el anime.

La cifra es bastante llamativa ya que es la que menos relleno tiene de entre los grandes 3 shonen actuales. Es el caso de Naruto con un 41% y Bleach con 45%. Ver un número tan reducido es bastante extraño.

¿Por qué One Piece tiene tan poco relleno?

El anime de One Piece adapta en cada episodio un capítulo o capítulo y medio del manga. No obstante, para seguir con un buen ritmo han sustituido los capítulos de relleno por capítulos recopilatorios.

Estos sirven para refrescarnos la memoria respecto a futuros hechos que ocurrirán en la trama. Asimismo, sirven para reducir al mínimo los capítulos que no tienen nada que ver con la trama al tiempo que dan un respiro al estudio de animación.

En esta noticia de aquí te explicamos cuáles son los capítulos de relleno dentro del anime y el arco en el que los podemos encontrar.

¿Por qué hay relleno en el anime?

Los episodios de relleno en el anime suelen ayudar a crear más contenido sobre la historia. Normalmente no tiene nada que ver con el contenido original del manga y suelen no estar relacionados con la trama principal como es el caso de los capítulos normales.

