Reparto de The Last of Us en HBO: todos los actores y personajes

Aquí está la guía completa de todos los personajes y actores del reparto de The Last of Us, la adaptación de la popular franquicia de juegos de Naughty Dog.

Ha habido docenas de adaptaciones de juegos venerados en la pantalla grande antes, pero The Last of Us sorprendió a los fans cuando se reveló que tomaría un formato episódico.

El título de acción y aventuras de Naughty Dog de 2013 redefinió cómo se podían representar la narrativa para miles de jugadores de todo el mundo. HBO Max estrenará la serie este año 2023, que presenta música del compositor del juego junto con la participación del copresidente de Naughty Dog, Neil Druckmann.

Si no estás seguro de qué personajes aparecerán o quién los interpretará, aquí está nuestra guía el reparto de The Last of Us para HBO.

Reparto de The Last of Us: todos los actores y personajes

Verás aparecer algunos personajes muy queridos, junto con algunos originales también. Ten en cuenta que puedes encontrar spoilers a continuación.

Basado en el primer juego de la franquicia, la serie contará con “Joel y Ellie, una pareja conectada a través de la dureza del mundo en el que viven, que se ven obligados a soportar circunstancias brutales y asesinos despiadados en un viaje por la América posterior a la pandemia”, dice la sinopsis.

Estos son todos los personajes principales que hemos visto hasta ahora, es decir, los atisbos que hemos visto en los avances.

Joel Miller: Pedro Pascal

Joel Miller es un sobreviviente del apocalipsis Cordyceps que arrasó América. Tras la tragedia del brote, centra sus esfuerzos en convertirse en un hábil contrabandista. Joel finalmente conoce a Ellie Williams y la pareja forma a regañadientes un fuerte vínculo en sus aventuras. Miller también trabaja para el grupo de milicia Luciérnagas, que está dirigido por Marlene.

Pedro Pascal interpreta el famoso papel principal de The Mandalorian y ha tenido éxito en películas como Kingsman: The Golden Circle y The Unbearable Weight of Massive Talent.

Ellie Williams: Bella Ramsey

La vida temprana de Ellie Williams en la zona de cuarentena de Boston la llevó a su amistad con Riley Abel. A los catorce años, Ellie se infectó con el virus Cordyceps pero descubrió que era inmune. La líder de los Luciérnagas, Marlene, cree que Ellie es la clave para revertir el virus, y le encarga a Joel Miller que la acompañe fuera de la cuarentena con la esperanza de desarrollar una cura.

Bella Ramsey apareció anteriormente en Juego de Tronos como Lyanna Mormont.

Tommy Miller: Gabriel Luna

Tommy Miller, hermano de Joel, lucha junto a Joel en la milicia los Luciérnagas. Sin embargo, una discusión entre la pareja los llevó a separarse. Mientras tanto, Tommy continuó viajando por Estados Unidos y mejorando su lugar dentro de la milicia.

Gabriel Luna es mejor conocido por Bernie, Terminator: Dark Fate y Agentes de SHIELD.

Marlene: Merle Dandridge

Marlene lidera el feroz grupo de milicianos, los Luciérnagas. Una amiga cercana de la madre de Ellie, Anna, Marlene desempeñó un papel clave en el establecimiento de zonas de cuarentena para formar la base de un nuevo gobierno. Una vez estuvo vinculada sentimentalmente con el hermano de Joel, Tommy, aunque esta conexión disminuyó cuando Tommy renunció a la causa de los Luciérnagas.

Merle Dandridge es conocida por interpretar al personaje de Alex Vance en Half-Life 2, además de protagonizar varios musicales de Broadway como Rent y Jesucristo Superstar.

Tess Servopoulos: Anna Torv

Una aliada de Joel Miller, Tess Servopoulos ayuda a Miller en sus esfuerzos de contrabando. Compartiendo una mentalidad despiadada similar a la de Joel, Tess se une a él para acompañar a Ellie por todo Estados Unidos.

Torv es mejor conocida por sus papeles en Mindhunter y Fringe de Netflix.

Sarah Miller: Nico Parker

Sarah Miller es la hija de Joel Miller, y él se preocupa mucho por ella. Ella está con él durante el brote inicial.

Nico Parker es la hija de la estrella de Westworld Thandie Newton y se la ha visto en Dumbo.

Bill: Nick Offerman

Bill es una presencia misteriosa en The Last of Us, que forma una alianza fracturada con Joel y Ellie en sus viajes. Con un gran conocimiento de la mecánica, Bill puede forjar artículos útiles para chatarra, lo que lo convierte en un superviviente muy competente.

Nick Offerman representará a Bill en el reparto de The Last of Us, y es conocido por su papel de Ron Swanson en Parks and Recs.

Frank: Murray Bartlett

Frank es el socio de Bill y vive con él en Lincoln. La pareja se asegura de que los supervivientes no ingresen a su ciudad, después de haber pasado años fortificándola de numerosas amenazas. Frank parece tener un papel más importante en el programa que en el juego, lo cual será interesante de ver.

Murray Bartlett es conocido por las series de televisión Tales of the City y The White Lotus.

Riley Abel: Storm Reid

Riley Abel es una de las amigas más cercanas de Ellie Williams. Formando un vínculo a través de sus años de educación y entrenamiento, Riley tiene cierto odio por los militares, pero elogia las acciones de los luciérnagas.

Storm Reid hizo su debut en 12 años de esclavitud y desde entonces ha aparecido en The Invisible Man y Euphoria.

Henry y Sam: Lamar Johnson y Keivonn Woodard

Henry es un superviviente de Hartford y es extremadamente protector con su hermano menor Sam. Mantienen una relación muy unida mientras intentan sobrevivir, antes de conocer a Joel y Ellie en su aventura. Parece que Sam ha perdido el oído y será interpretado por un actor sordo, lo que probablemente afectará la naturaleza de los personajes y su dinámica.

Se puede ver a Lamar Johnson en The Hate U Give, Brother and Kings, mientras que Woodard es conocido por Seeds of Hope: The Andrew Jackson Foster Story.

David: Scott Shepherd… o Neilson Leis

David es un antagonista de The Last of Us, que dirige un grupo caníbal que captura a Ellie, como se muestra en el tráiler.

Ahora, este casting es un poco misterioso. El casting de David se había ocultado como lo había hecho en el juego, así que tomad esta entrada con cautela. Muchos asumen el papel que interpretará Nelson Leis, quien figura en el elenco como Josiah. Josiah es un nombre bíblico, perteneciente a la Casa de David, de ahí nuestra suposición.

Sin embargo, el actor en el tráiler no parece ser Leis, sino Scott Shepherd, cuyas acciones se alinean mucho con las de David. Algunos fans sospechan que el tráiler está tratando de confundirnos, o que incluso Troy Baker, quien es el actor de voz original de Joel y también se muestra a continuación, podría estar interpretándolo. Supongo que tendremos que esperar y ver.

Nelson Leis es conocido por su papel en Prey, mientras que Scott Shepherd puede verse en Bridge of Spies.

Reparto de papeles secundarios en The Last of Us: Troy Baker y Ashley Johnson

Para aquellos que son fanáticos del juego, es posible que hayan estado esperando para ver si los actores del juego, Ashley Johnson (Ellie) y Troy Baker (Joel), aparecerían, y el tráiler más reciente de la serie muestra exactamente eso.

Vemos en el tráiler que Johnson interpreta a la madre fallecida de Ellie, y Baker interpretará a uno de los hombres de David, probablemente su mano derecha James, si no el mismo David.

¡Y ahí está todo! Este es, por ahora, todo el reparto de la serie de The Last of Us en HBO Max.