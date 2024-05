¿Henry Cavill estará en la temporada 2 de House of the Dragon?

La segunda temporada de House of the Dragon promete ser un espectáculo sangriento con un elenco increíble, y muchos fans creen que incluirá a Henry Cavill.

Cavill no es ajeno al mundo sobrenatural. Encabezó “The Witcher” durante tres temporadas de la serie hasta su partida, por lo que no sorprende que muchos lo vean como un caballero en los Siete Reinos.

Pero, ¿es cierto este rumor? Si es así, ¿quién interpretará Cavill y cómo encajaría en la historia general de la segunda temporada de House of the Dragon? Vamos a adentrarnos en los rumores antes del estreno de la épica serie.

¿Estará Henry Cavill en House of the Dragon?

No, Henry Cavill no estará en House of the Dragon.

La especulación sobre la posible aparición de Cavill en la serie de HBO comenzó una vez que se anunció que abandonaría The Witcher de Netflix.

Debido a esta salida, muchos creyeron que estaría ingresando a los Siete Reinos lleno de dragones, ya que los mundos del programa son increíblemente similares. Cavill ha sido considerado por los fans para dos roles importantes.

En la segunda temporada de House of the Dragon, el hijo de Rhaenyra, Jacaerys Velaryon, viajará al Norte en busca de aliados. Los fanáticos pensaron que Cavill interpretaría a Lord Cregan Stark, el actual Señor de Invernalia y Guardián del Norte.

Sin embargo, durante una entrevista con Josh Horowitz, Cavill desmintió estos rumores. Dijo: “Para ser justos, cuando estaba viendo House of the Dragon, pensaba: ‘Me parece que muchos de estos tipos podrían ser muy buenos Brujos… Creo que sería genial estar en Poniente, de verdad. Pero no creo que haya sitio para mí allí“.

El papel de Cregan Stark acabó recayendo en Tom Taylor. Aunque no es un nombre tan conocido como Cavill, Taylor es muy conocido en el Reino Unido gracias a su papel principal en la serie Doctor Foster.

Todavía existe la posibilidad de que Cavill se una al mundo de Game of Thrones en algún momento, ya que actualmente se está desarrollando una serie derivada centrada en la conquista de Aegon. Las habilidades de Cavill en The Witcher lo convierten en un gran candidato para el papel principal.

¿Quién más se sumará?

Junto con Henry Cavill, también se especulaba sobre la posible participación de Elizabeth Olsen en House of the Dragon.

Aunque Olsen es más conocida por sus roles de superhéroes que por aquellos ambientados en mundos de fantasía medieval, también se mencionó como una opción para un papel en la serie.

Dado que Olsen no está vinculada actualmente a ningún otro proyecto de Marvel después de la secuela de Doctor Strange, algunos pensaron que podría tener la oportunidad de incursionar en el universo de Game of Thrones.

Sin embargo, Olsen dijo a Variety: “¡No, no he visto ese rumor! Pero estoy al tanto de House of the Dragon. Además, qué casualidad. ¿Por qué él [Cavill]? ¿Por qué yo? No puedo ni pensar en lo aleatorio que es eso. Ni siquiera conozco a ese tío”.

En este momento, las principales estrellas invitadas para la segunda temporada son Freddie Fox como Gwayne Hightower, Sam C. Wilson como Blood, Mark Stobbart como Cheese, Tom Taylor como Cregan Stark y Vincent Regan como Ser Rickard Thorne.

House of the Dragon será estrenada el 16 de junio. En Dexerto ES podrás conocer todos los detalles de esta serie de HBO.