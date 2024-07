¿Qué día se estrena House of the Dragon temporada 2 Episodio 7? Calendario de capítulos

La temporada 2 House of the Dragon (La Casa del Dragón) está en plena ebullición y si quieres saber cuál es el calendario de episodios y cuándo se estrenará solo tienes que seguir leyendo.

El final de la temporada 1 de la serie de House of the Dragon nos dejó con la miel en la punta de los labios dejándonos claro que todo lo que estaba por suceder iba a dejar rota a la casa Targaryen.

Los capítulos se estrenan de forma semanal y si estás un poco confundido sobre cuándo se emitirá el siguiente te echamos una manita.

¿Cuándo se emite el nuevo episodio de House of the Dragon?

El episodio 7 de la temporada 2 de House of the Dragon se emitirá el 28 de julio en hispanoamérica y el 29 de julio a las 3 am en España, y estará disponible en la plataforma de MAX, es decir, la plataforma que llevaba anteriormente el nombre de HBO.

¿Qué día sale los nuevos episodios de la serie?

Todos los episodios de House of the Dragon salen los domingos por la noche en los países hispanohablantes y el lunes de madruga en España.

El último capítulo se lanzará en la noche del domingo 4 de agosto en LATAM y el lunes 5 de agosto de madrugada en España.

¿Cuántos episodios tiene la temporada 2 de House of the Dragon?

En total, la Casa del Dragón tendrá 8 episodios en su temporada 2.

Tenemos 2 episodios menos que en la temporada 1 que constaba de 10. No obstante, la duración de cada episodio ha aumentado a 1 hora de media, aunque hay algunos que incluso superan esa marca de tiempo.

Calendario de emisión con todos los episodios de House of the Dragon

Los nuevos episodios de la temporada 2 de House of the Dragon llegarán todos los domingos hasta el final de temporada. El calendario es el siguiente:

1º capítulo: Hispanoamérica: domingo 16 de junio España: lunes 17 de junio

2º capítulo: Hispanoamérica: domingo 23 de junio España: lunes 24 de junio

3º capítulo: Hispanoamérica: domingo 30 de junio España: 1 de julio

4º capítulo: Hispanoamérica: domingo 7 de julio España: 8 de julio

5º capítulo: Hispanoamérica: domingo 14 de julio España: 15 de julio

6º capítulo: Hispanoamérica: domingo 21 de julio España: 22 de julio

7º capítulo: Hispanoamérica: domingo 28 de julio España: 29 de julio

8º capítulo: Hispanoamérica: domingo 4 de agosto España 5 de agosto



¡Y esto es todo lo que tienes que saber sobre el calendario de capítulos de la temporada 2 de House of the Dragon!