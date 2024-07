¿Habrá temporada 3 de House of the Dragon?

Tras el frenético inicio de la segunda temporada de House of the Dragon, los espectadores quieren más y aunque la temporada 2 recién comenzó, muchos se preguntan si habrá una temporada 3. Aquí te decimos todo lo que se sabe hasta ahora.

House of the Dragon (La Casa del Dragón) de HBO es una de las series más exitosas desde que se estrenó el 21 de agosto de 2022, desde entonces los fans de Game of Thrones están disfutando de las disputas entre personas de la realeza medieval, en un mundo de fantasía, todo por su obsesión al poder.

Si bien la segunda temporada se estrenó el 16 de junio de 2024, muchos podrían preguntarse si la tercera temporada ya está en marcha o si acaso no habrá una temporada 3.

Temporada 3 de House of the Dragon: lo que sabemos

HBO anunció que, efectivamente, habrá una temporada 3 de House of the Dragon, la noticia se confirmó por medios como Variety. La noticia se dio a conocer unos días antes de que la segunda temporada se estrenara.

La segunda temporada se estrenó tan solo unos días, ahora que por fin podemos ver cómo sigue la historia y que los humos están cada vez más agitados luego de que Rhaenys Targaryen interrumpiera la coronación del Rey usurpador con su dragón, sabemos que la serie se renovó para una tercera temporada.

Todavía es demasiado pronto para conocer más detalles. Además, tengamos en cuenta que ni siquiera HBO comenzó su producción. Hasta los momentos todo se hace tras bastidores y George R.R Martin es el responsable.

Lo que sí sabemos es que la seguda temporada se va a centrar en la guerra civil que lleva por nombre ‘La Danza de los Dragones‘. Aquí se libra una feroz lucha por ser el próximo Rey (o Reina) Targaryen. Tampoco sabemos cómo va a terminar esto, sin embargo, muchos esperan que se adapten algunos de los acontecimientos más notables de los libros.

La Casa del Dragón adapta la novela de George R.R. Martin de 2018, Fuego y Sangre, concretamente su segunda mitad. La serie está ambientada aproximadamente 100 años antes de los acontecimientos del fenómeno Juego de Tronos.

Muchos fans están emocionados porque creen que cuando la segunda temporada termine, se lanzará el próximo libro de la saga: Vientos de Invierno.

Muchos fans están emocionados porque creen que cuando la segunda temporada termine, se lanzará el próximo libro de la saga: Vientos de Invierno.

