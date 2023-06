Una mujer de TikTok rompe Internet tras pedir al portero que le abra los tarros

La TikToker Meemshou subió un vídeo que se hizo viral en el que pedía al portero de su complejo de apartamentos que le abriera un tarro, ya que los usuarios están divididos al respecto.

Si has visto Aquí no hay quien viva, te haces una idea de cómo terminan las cosas entre un portero y una mujer. Desde luego la historia no es como la que te vamos a contar ahora.

Un vídeo viral de TikTok del 6 de junio ha conseguido rápidamente más de 2,2 millones de visitas después de que @meemshou subiera un clip sobre la lucha de una “chica que vive sola”.

El vídeo incluye un pie de foto que dice “cuando eres una chica que vive sola y tienes que pedirle al portero que te ayude a abrir cosas”.

Y el propio vídeo muestra más o menos eso, cuando Meemshou sale del ascensor al vestíbulo de su complejo de apartamentos y le pide al portero de turno que abra un tarro que ella no podía abrir por sí misma.

TikTok reacciona ante una mujer que pide al portero que le abra un tarro

Los usuarios de TikTok de la sección de comentarios se alegraron de la relación tan especial que la autora mantiene con su portero y encontraron divertido este “truco de vida”.

“Qué relación más mona”, exclamó un usuario en la sección de comentarios del vídeo. Seguido de un comentario similar que decía: “sacado directamente de una película”.

A otros usuarios no les impresionó tanto la amabilidad del portero y su ingeniosa idea de pedirle ayuda con el tarro, sino más bien el hecho de que tuviera portero.

“Primer paso: ser lo bastante rico como para permitirse un apartamento con portero”, dijo uno de esos usuarios.

“¿Un portero? Soy demasiado pobre para identificarme con este post”, concluyó otro.

Si no tienes porteros que te ayuden a abrir el tarro, prueba a pedírselo a tus vecinos. ¡Seguro que alguno te ayuda! Para ver más vídeos virales e historias relacionadas con TikTok, no dejes de consultar nuestra sección de Entretenimiento.