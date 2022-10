Usuarios de TikTok sufren ban en sus cuentas “sin motivo”

Varios usuarios de TikTok reportan que repentinamente sufrir ban en la app aparentemente “sin motivo”, expresando sus frustraciones en las redes sociales.

TikTok es una de las aplicaciones más populares del mundo y continúa ganando más popularidad a medida que pasan los meses, con nuevos usuarios que se registran todos los días para explorar el contenido viral disponible en su página Para ti.

Sin embargo, el 7 de octubre, varios usuarios reportaron que habían sido expulsados ​​repentinamente de la aplicación aparentemente “sin motivo”. ¿A qué se debe ese ban misterioso que sufren en TikTok?

“¿Alguien más fue expulsado al azar permanentemente de TikTok? No comento, solo veo vídeos”, escribió un usuario en Twitter. “¿Me banearon permanentemente TikTok sin ninguna razón? No publico ningún TikToks, solo me desplazo y doy likes, por favor ayuda”, escribió otro.

Muchos usuarios parecían estar recibiendo la misma notificación que dice: “Su cuenta fue bloqueada permanentemente debido a múltiples violaciones de las pautas de nuestra comunidad”.

Cómo apelar el ban de una cuenta de TikTok

Actualmente, no está claro por qué tantas personas informan que han sido baneadas y cuántas de estas expulsiones se realizaron por error.

Si crees que fuiste baneado incorrectamente, puedes presentar una apelación que puede ayudarte a recuperar tu cuenta. Para hacerlo, sigue estas instrucciones:

Abre la notificación de TikTok que te informa sobre tu ban. Haz clic en ‘Apelar’. Sigue las instrucciones en pantalla.

Si TikTok determina que tu cuenta debe restaurarse, se eliminará la penalización y se restablecerá tu cuenta.

A veces, el sistema de reporte automático de las aplicaciones como Twitter, Instagram o Tiktok falla de alguna manera. Esto puede llevar a un ban injusto incluso de usuarios que, como vemos, no han publicado ni comentado nada. Una vez el equipo humano de la app revisa la apelación, no debería haber problema en recuperar la cuenta.