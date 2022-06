Valkyrae anuncia un descanso “muy largo” de su contenido habitual en streaming

Load More

Valkyrae también añadió que después de estos planes se irá a Nueva York para seguir viajando. No ha especificado un marco exacto de cuándo se llevará a cabo, pero, dada la extensión de los mismos, es probable que Valkyrae se tome un descanso de su streaming.

“Hay más. Justo después de Japón me iré a otro lugar justo después pero no puedo decir exactamente a dónde. Anunciaré dónde y con quién cuando pueda. Pero se confirmó hoy, así que, literalmente, justo cuando termine el viaje a Japón iré a este otro lugar”.

A pesar de que Valkyrae no está dentro del grupo sí que es bastante amiga de todos los que lo conforman.

Offline es un grupo de creadores de contenido formado por Pokimane, LilyPichu, Disguised Toast entre otros. Muchos de los miembros comenzaron dentro de la comunidad inglesa de League of Legends. Sin embargo, se ampliaron y ahora tienen un contenido mucho más diverso.

by Paula González