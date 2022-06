xQc establece condiciones para luchar contra El Rubius

Load More

No entró en detalles sobre la cifra que estaría dispuesto a apostar, pero la mayoría de los espectadores tomaron su respuesta como una confirmación genuina de que podría tener lugar una pelea, incluso si está lejos en el momento de escribir este artículo.

Dado que la tendencia no muestra signos de desaceleración, xQc ha sido desafiado por El Rubius , con la estrella española de Twitch hablando en el evento La Velada Del Año II de Ibai. Ahora, xQc ha respondido.

Felix ‘xQc’ Lengyel ha descrito sus condiciones para una pelea de boxeo con el creador de contenido El Rubius después de que este último desafiara al ex profesional de Overwatch.

by María Pastoriza