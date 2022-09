Rhuckz se incorpora a Fnatic como support suplente para los Worlds 2022

Tras el positivo en COVID de Zdravets “Hylissang” Iliev Galabov, Fnatic ha anunciado la incorporación de Rúben “Rhuckz” Barbosa como su support sustituto para los Worlds 2022.

Hace un par de días, el equipo de League of Legends de Fnatic anunció que tanto Elias “Upset” Lipp como Hylissang habían dado positivo en COVID. Ante la incertidumbre de si el dúo estaría listo para el comienzo de los play in, el equipo inglés se ha visto obligado a incluir a un support de emergencia.

A través de un comunicado, Riot Games hacía oficial la incorporación de Rhuckz al roster de Fnatic. El jugador portugués es actualmente el support del equipo de Superliga de FnaticTQ y a su espalda tiene una larguísima trayectoria competitiva, así como títulos. Entre ellos destaca el histórico 16-2 de Superliga del split de primavera.

Rhuckz se estrenaría por primera vez en los Worlds de League of Legends siempre y cuando Hylissang no estuviese recuperado para el primer encuentro del 29 de septiembre. En él el equipo se verá las caras contra Evil Geniuses y The Chiefs.

“Rhuckz ha llegado a México y será el sustituto de Hylissang en caso de que no pueda viajar. Os daremos más actualizaciones en las próximas 48 horas con respecto a Upset y Hylissang. ¡Gracias por vuestro apoyo y le deseamos lo mejor a los jugadores!”.

La comunidad volcada con la incorporación de Rhuckz en Worlds

A la salida del anuncio la comunidad competitiva tanto española como portuguesa celebró por todo lo alto la llegada del jugador al roster principal de Fnatic. Y no faltaron ni memes ni buenas palabras a la incorporación del jugador a la competición.

No obstante, todavía es incierto si Rhuckz llegará a disputar algún partido de Worlds 2022, por lo que tendremos más información a medida que se acerque la fecha del primer encuentro.