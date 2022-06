Los mejores 20 campeones para ARAM de League of Legends

¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los mejores campeones para jugar ARAM en League of Legends? Pues no pienses más y sigue leyendo para descubrir los mejores 20 personajes para arrasar en el Abismo de los Lamentos.

Desde el comienzo, League of Legends ha intentado darle a la comunidad diferentes formas de disfrutar el juego. Si no te gusta la Grieta del Invocador siempre puedes jugar un ARAM que adapta el espíritu del juego a un mapa de solo una calle.

Sin tener objetivos como monstruos épicos o campamentos la única función de este modo de juego es clara: pegarse hasta tirar el nexo. Aunque cada determinado tiempo se incluyen modos de juego temporales, el ARAM siempre se mantiene debido a su gran popularidad entre la comunidad.

Publicidad

Los mejores campeones para ARAM

A pesar de que el modo es completamente aleatorio tenemos cierta libertad para escoger campeones. Podemos usar hasta dos dados para cambiar nuestro personaje y/o seleccionar algunos de los campeones descartados por nuestros aliados.

Con ello, si algunos de los siguientes campeones están disponibles en la partida del ARAM no dudes en escogerlos. Todos los datos están recogidos del portal web U.GG.

Posición Imagen Campeón Winrate 1 Renata Glasc 57.34% 2 Swain 56.85% 3 Heimerdinger 56.44% 4 Seraphine 55.88% 5 Taric 55.79% 6 Senna 54.68% 7 Nasus 54.64% 8 Miss Fortune 54.49% 9 Singed 54.13% 10 Lillia 53.80% 11 Ashe 53.68% 12 Sett 53.61% 13 Neeko 53.57% 14 Maokai 53.51% 15 Ziggs 53.49% 16 Brand 53.49% 17 Yasuo 53.46% 18 Vel’Koz 53.41% 19 Urgot 53.27% 20 Morgana 53.14%

El daño en área sigue dominando en ARAM

Los primeros puestos están ocupados por campeones que hacen mucho daño en área o bien tiene un kit de habilidades buenos para un mapa con solo un carril. El hostigamiento hacia el rival es idóneo antes de comenzar una pelea y tiltea a más de un jugador enemigo.

Publicidad

Por ello, no es de extrañar que Renata Glasc, Swain, Heimerdinger ocupen el top 3 de los mejores campeones para ARAM con un 57.34%, 56.85% y 56.44% de winrate respectivamente.

Si miramos más abajo vemos a Taric y Senna acompañados de Seraphine. En esta ocasión el CC que los tres otorgan, así como las curaciones es un kit bastante molesto y muy útil contra campeones de mucha movilidad o de mucho poke.

Cabe destacar la aparición de Nasus, Singed, Ashe y Maokai. Aunque puedan parecer picks débiles son todo lo contrario.

Nasus puede llevarse tanto a daño mágico como a daño de ataque y en ambos hace un daño descomunal. Singed al anclar al enemigo al suelo será imposible que se mueva, algo muy útil contra los campeones de movimiento que suelen aparecer bastante en ARAM.

Publicidad

Ashe suele llevarse a ralentización y haciendo que tengamos la [R] en menos de un minuto. Si tienes un mal día te recomendamos que la pruebes para echarte unas risas. Lo mismo que con Maokai. Nuestra recomendación especial con este campeón es hacer un híbrido entre daño mágico (para la [E]) y tanque. Matarás sin darte cuenta.

¡Estad atentos! Actualizaremos la lista siempre que haya novedades.