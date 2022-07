FIFA 22 FUTTIES: Fecha de inicio, predicciones ‘Best Of’ y más

FIFA 22 FUTTIES es una oportunidad para que los aficionados celebren las mejores promociones que el juego de este año ha ofrecido, mientras la atención comienza a dirigirse hacia FIFA 23. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la promoción, desde la fecha de inicio hasta las cartas especiales que se espera que vuelvan.

La promoción FUTTIES es muy popular entre los jugadores de FIFA, ya que suele marcar el principio del fin del juego actual y una señal de que EA se está preparando para la siguiente entrega.

Con el Team of the Weel en el espejo retrovisor y el hype que rodea a FIFA 23 creciendo todo el tiempo, parece que hemos llegado a ese momento de nuevo, y FIFA 22 está listo para salir con una explosión una vez más.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre FIFA 22 FUTTIES, desde lo que suele suponer la promoción hasta los jugadores que esperamos que reaparezcan.

TEAM 4 has now been confirmed to arrive✅

FUTTIES likely to start from next week (can't give full confirmation).

Two SHAPESHIFTERS OBJ's added. Also some infos about FUTTIES.

More updates will come as soon as i know https://t.co/nGjbKlhRTi

— Fut Sheriff (@FutSheriff) July 6, 2022